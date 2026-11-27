Si sono concluse con esito positivo, poco prima della mezzanotte di ieri, le operazioni di ricerca per l’uomo del 1965 (61 anni), disperso nelle aree montane sopra il comune di Plataci (Cosenza), in località Zagaria. L’uomo, uscito per cercare funghi, non aveva fatto rientro a casa, facendo scattare l’allarme intorno alle ore 20:00. Immediatamente attivate, le squadre territoriali della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC – CNSAS) hanno avviato una capillare battuta dei versanti boschivi e delle aree più impervie della zona, supportate dalla componente di ricerca specializzata per il coordinamento cartografico e il monitoraggio da remoto.

Le ricerche si sono rivelate particolarmente impegnative a causa della fittissima vegetazione: gli operatori si sono trovati di fronte a un vero e proprio muro di spine e decine di metri di rovi che pressoché impossibile l’avanzamento. Per riuscire ad avanzare al buio e raggiungere il disperso, le squadre hanno dovuto utilizzare ogni possibile strumento a disposizione per aprire varchi e creare passaggi nella boscaglia. Poco prima della mezzanotte, i tecnici del Soccorso Alpino sono finalmente riusciti a raggiungere l’uomo: era visibilmente infreddolito e spaventato, ma vivo. Una volta liberato dalla vegetazione, messo in sicurezza e riaccompagnato fuori dall’area impervia, è stato consegnato ai medici del 118 per le necessarie cure.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria desidera ringraziare le istituzioni presenti, al Sindaco di Plataci, al gestore del rifugio “La Radura del Grano”, all’intera comunità locale e ai familiari per la costante vicinanza e il supporto fornito durante tutte le fasi dell’intervento.