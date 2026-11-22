Tragedia nella notte a Cosenza, dove un violento incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 63 anni. Il dramma si è consumato in via Bendicenti, dove due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento. Il 63enne, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma l’uomo è morto poco dopo il ricovero.

Due donne ferite nello scontro

Nell’auto insieme alla vittima viaggiava una donna di 48 anni, che ha riportato traumi al bacino e a una gamba. Anche lei è stata accompagnata in ospedale, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Alla guida della seconda vettura si trovava invece una giovane dottoressa, rimasta ferita nell’impatto. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro frontale e chiarire le cause della tragedia che ha segnato la notte a Cosenza.