I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, in collaborazione con la Sezione Aerea di Lamezia Terme del Reparto Aeronavale Guardia di Finanza di Vibo Valentia e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, hanno sottoposto a sequestro un terreno di un comune della fascia tirrenica cosentina occupato per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali. In particolare, nell’ambito di una specifica attività di controllo del territorio, su segnalazione della componente aerea del Corpo, i finanzieri della Compagnia di Paola hanno proceduto al sequestro di una porzione di terreno di oltre 160 Mq. dove sono risultati stoccati circa 250 Mc di rifiuti speciali non pericolosi, principalmente di natura ferrosa.

Le successive attività d’indagine eseguite dai militari del Corpo hanno consentito l’identificazione del proprietario dell’area interessata che è stato pertanto deferito a piede libero alla predetta A.G. L’attività di servizio testimonia il costante impegno e sensibilità che la Guardia di Finanza riserva alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso la pianificazione e l’esecuzione di apposite azioni di contrasto agli illeciti economico-finanziari connessi ai reati ambientali, come la gestione illegale dei rifiuti, che si sviluppano anche con il supporto del servizio aeronavale del Corpo. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.