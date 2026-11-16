Cosenza, ritrovato dopo decenni un dipinto rubato da 70 mila euro: era esposto in un museo a Lecce

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza hanno restituito al presidente della Provincia un dipinto ottocentesco, olio su tela, attribuito all’artista Giuseppe De Nigris, dal titolo “Un medico in erba“, che era stato rubato all’ente molti anni prima. “Nel corso delle indagini – spiegano gli investigatori – sviluppate anche attraverso analisi effettuate sulla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, in uso esclusivo al Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, l’opera d’arte è stata individuata e recuperata presso il Must – Museo storico città di Lecce, dove si trovava esposta in occasione della mostra dal titolo ‘Eravamo innamorati del vero’, tenutasi dal 18 aprile al 18 ottobre 2025. Il valore economico del bene è stato stimato in circa 70.000 euro. Al termine delle indagini la posizione dell’indagato che aveva concesso l’opera in mostra al Museo storico è stata archiviata per intervenuta prescrizione del reato. Di conseguenza l’autorità giudiziaria competente ha disposto il dissequestro del bene e la sua contestuale restituzione al legittimo proprietario, individuato nella Provincia di Cosenza. Il dipinto, infatti, era stato acquistato dall’ente locale nel corso della ‘XII Esposizione del 14 marzo 1875’, organizzata dalla ‘Società promotrice di belle arti di Napoli‘”.