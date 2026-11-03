Cosenza, mistero sulla scomparsa di Rahel dal campus universitario: nuove testimonianze a “Chi l’ha visto?”

Ancora nessuna traccia di Rahel, la studentessa di 28 anni scomparsa dal Campus universitario di Arcavacata di Rende (Cosenza): si è allontanata dopo un trauma subito? Ha paura di qualcuno? Nuove testimonianze nel nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?“, condotto da Federica Griggi, in onda domani alle 21.15 su Rai 3. E poi documenti inediti sul caso di Lida Taffi Pamio. Per il suo omicidio in carcere ci sono due donne: una, Monica Busetto, che si è sempre proclamata innocente; l’altra, Susanna Lazzarini, rea confessa dell’omicidio della Pamio e di un’altra donna. Un paradosso giudiziario che va avanti da anni. Ora è in corso il processo di revisione: Monica Busetto potrà tornare libera? Infine, la scomparsa di Mirella Gregori: grazie alla Commissione parlamentare d’inchiesta sono emersi elementi che potrebbero dare nuovo impulso alle indagini. Raffaella Griggi darà conto di tutte le novità emerse con testimonianze e documenti esclusivi raccolti da Francesco Paolo Del Re. In studio in diretta a “Chi l’ha visto?” la sorella Maria Antonietta che non ha mai smesso di chiedere la verità sulla sorella. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.