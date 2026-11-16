Cosenza, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 6.800 prodotti elettrici senza certificazioni di sicurezza

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito dell’esecuzione di servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, hanno effettuato un sequestro amministrativo di oltre 6.800 prodotti destinati all’utilizzo nel settore elettrico e/o industriale, in quanto risultati privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore. L’intervento, eseguito dai militari della Compagnia di Paola, ha riguardato un’attività commerciale al dettaglio che deteneva in vendita materiale elettrico sprovvisto delle informazioni obbligatorie a tutela dei consumatori.

Per tali ragioni, i finanzieri hanno segnalato il responsabile dell’attività commerciale anzidetta alla Camera di Commercio, quale Ente competente per l’irrogazione delle previste sanzioni in materia di sicurezza prodotti e per il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo. L’attività svolta testimonia l’impegno della Guardia di Finanza a contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, per garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.