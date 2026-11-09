Cosenza, Loizzo: “integrare Unical e università telematiche per rilanciare il ruolo della città”

Rafforzare il ruolo di Cosenza come centro universitario e culturale attraverso una maggiore integrazione tra l’Università della Calabria e gli atenei privati presenti sul territorio. È la proposta avanzata dal deputato della Lega Simona Loizzo, che richiama l’attenzione sulla diffusione delle università telematiche e sul contributo che queste realtà possono offrire alla vita cittadina, non soltanto dal punto di vista formativo, ma anche per la capacità di richiamare studenti e persone provenienti dai comuni della provincia. Secondo la parlamentare, la presenza degli atenei telematici rappresenta un elemento da valorizzare nell’ambito di una strategia più ampia di rilancio del capoluogo bruzio, facendo leva sulle sue tradizioni culturali e sulla possibilità di rafforzarne la centralità nel panorama regionale. Un percorso che, nella visione di Loizzo, dovrebbe coinvolgere sia l’offerta universitaria pubblica sia quella privata, riconoscendo il ruolo assunto negli anni dalle diverse istituzioni formative presenti in città.

“Centinaia di ragazze e ragazzi cosentini e migliaia in provincia frequentano le università telematiche. Che sono ormai una realtà seria”. Lo dichiara Simona Loizzo, evidenziando come questa modalità di formazione universitaria coinvolga un numero significativo di studenti del territorio. Il deputato rivolge quindi un riconoscimento agli atenei presenti a Cosenza, sottolineando come i percorsi formativi interessino persone appartenenti a diverse fasce d’età. “Ringrazio tutte le università presenti in città, Unicampus, Unimercatorum, Unipegaso, San Raffaele per una presenza qualificata che peraltro vede impegnate anche tante persone di ogni età nel loro percorso.

Anni fa Pegaso, grazie all’intuizione del prof Ferdinando Verardi, aprì una sede nel centro storico che oggi è nel cuore della città. Questa presenza ha portato tante persone della provincia a venire in città e per rilanciare Cosenza è un significato non indifferente. Le tradizioni culturali di Cosenza sono fondamentali per restituire alla città la sua vera dimensione. Per questo – conclude Simona Loizzo – è importante integrare le offerte pubbliche e private tra l’Unical e gli atenei privati per rafforzare Cosenza e la sua storia identitaria e il suo ruolo unico. Un ruolo che può restituirle centralità nella politica e nelle istituzioni calabresi”.

La posizione espressa dalla parlamentare pone dunque al centro del dibattito il rapporto tra università, territorio e sviluppo della città. Il riferimento all’esperienza di Pegaso, con l’apertura di una sede nel centro storico grazie all’iniziativa del professor Ferdinando Verardi, viene richiamato da Loizzo come esempio della presenza degli atenei telematici nel tessuto urbano cosentino. L’attenzione si concentra in particolare sulla possibilità di valorizzare la presenza di studenti provenienti dalla provincia e di costruire un rapporto più stretto tra le diverse realtà formative. Per il deputato della Lega, l’integrazione tra Unical e università private potrebbe contribuire a rafforzare il ruolo culturale di Cosenza, recuperandone la tradizione e favorendo una rinnovata centralità della città anche nella vita politica e istituzionale della Calabria.