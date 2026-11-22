Da una partenza disastrosa a un rendimento da protagonista. Il Cosenza ha completamente cambiato marcia nelle ultime settimane, trasformandosi in una delle squadre più in forma dell’intera Serie C. I numeri raccontano una vera e propria inversione di tendenza: 11 punti conquistati nelle ultime cinque partite, frutto di tre vittorie e due pareggi, con appena due reti subite. Un percorso che sta restituendo fiducia a un gruppo chiamato a convivere con una situazione ambientale e societaria tutt’altro che semplice.

Cosenza, numeri da primato: 11 punti in cinque partite, nessuno ha fatto meglio

Il rendimento recente dei rossoblù rappresenta il dato più significativo di questa fase della stagione. Nelle ultime cinque giornate il Cosenza ha battuto Inter U23, Casertana e Crotone, pareggiando contro Savoia e Monopoli. Un bilancio di tre vittorie, due pareggi, cinque gol realizzati e appena due incassati.

Con questi risultati, i Lupi hanno raccolto 11 punti sui 15 disponibili, facendo meglio, nel periodo considerato, anche di squadre come Potenza (capolista) e dell’Inter U23, ferme a quota 10 (nerazzurri in formissima, hanno battuto il Potenza, ma sono stati sconfitti proprio dai cosentini ndr).

Ma è soprattutto la solidità difensiva a evidenziare il cambiamento. Il Cosenza ha ritrovato equilibrio, concedendo pochissimo agli avversari e imparando a capitalizzare anche le occasioni limitate. Non servono goleade per fare punti: i rossoblù stanno dimostrando di saper vincere anche attraverso partite combattute, nelle quali organizzazione, attenzione e concretezza fanno la differenza.

Dal pessimo avvio alla svolta: quanto ha pesato l’assenza del Marulla

Per comprendere la portata di questa crescita bisogna tornare all’inizio del campionato. Il Cosenza aveva conquistato appena cinque punti nelle prime dieci giornate, un bottino che aveva alimentato preoccupazioni e malumori in un ambiente già profondamente segnato dalle contestazioni societarie.

A incidere sul rendimento era stata anche l’impossibilità di disputare le prime gare interne al San Vito-Gigi Marulla. Giocare lontano dal proprio stadio ha significato perdere il fattore campo e una parte importante del sostegno del pubblico, con inevitabili difficoltà nel costruire continuità di risultati.

Il bilancio complessivo parla di otto punti conquistati nelle gare casalinghe, tre dei quali arrivati proprio nella prima partita dopo il ritorno al Marulla, e altri otto ottenuti in trasferta. Numeri che dimostrano quanto sia stato complicato il percorso dei rossoblù, ma anche come la squadra abbia saputo trovare risorse lontano da Cosenza.

Le polemiche societarie non fermano la squadra: il gruppo ha ritrovato compattezza

Il dato forse più incoraggiante riguarda la capacità del Cosenza di reagire sul campo nonostante le tensioni societarie. Le contestazioni e le polemiche che accompagnano il club non sono scomparse, ma la squadra sta dimostrando di riuscire a isolarsi dalle difficoltà esterne e a concentrarsi sui risultati.

Il lavoro del gruppo e dello staff tecnico guidato da Federico Coppitelli sta producendo risultati concreti. La continuità ritrovata, soprattutto sotto il profilo difensivo, ha consentito ai rossoblù di interrompere una spirale negativa che rischiava di compromettere seriamente la stagione.

La distanza tra il rendimento delle prime dieci giornate e quello delle ultime cinque racconta meglio di qualsiasi altra considerazione la trasformazione della squadra. Una formazione che sembrava destinata a una lunga rincorsa per la salvezza ha finalmente trovato una propria identità.

Cosenza, dalla salvezza al sogno Playoff: soltanto tre punti di distanza

La classifica impone ancora prudenza, il campionato è lunghissimo. Il Cosenza ha 16 punti dopo 15 giornate e resta nella parte bassa del girone C, ma il cambio di passo ha riaperto prospettive che fino a poche settimane fa apparivano difficilmente immaginabili.

L’obiettivo prioritario rimane quello di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa e conquistare la salvezza. Tuttavia, il dato più interessante è rappresentato dalla distanza dalla zona Playoff: appena tre punti separano i rossoblù dal decimo posto, anche se tra le due posizioni ci sono diverse squadre ammucchiate e con una vittoria o una sconfitta in più si guadagnano/perdono parecchie posizioni ogni turno.

È ancora presto per parlare di una candidatura concreta agli spareggi promozione. Ma se il Cosenza dovesse mantenere questo rendimento, potrebbe trasformare una stagione cominciata nel peggiore dei modi in un campionato decisamente diverso dalle aspettative iniziali.

La strada è ancora lunga e le criticità societarie restano sullo sfondo. Una certezza, però, emerge dai risultati: il Cosenza ha ritrovato la capacità di competere, vincere e dare continuità alle proprie prestazioni. Dopo tante difficoltà, il campo sta finalmente restituendo ai rossoblù motivi per guardare al futuro con maggiore fiducia.