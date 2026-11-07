Cosenza, Coppitelli vuole vincere anche contro le big: “A Monopoli per allungare la striscia positiva”. Clemente assente

Il Cosenza Calcio vuole proseguire la propria serie di risultati positivi e conquistare punti importanti anche contro le formazioni che occupano le posizioni più alte della classifica. È questo il messaggio lanciato dall’allenatore Federico Coppitelli alla vigilia della trasferta contro il Monopoli, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie C. Il tecnico rossoblù ha incontrato i giornalisti questa mattina, prima dell’allenamento di rifinitura, nella sala stampa dello stadio cittadino, analizzando il momento della squadra, le difficoltà del prossimo impegno e la situazione degli indisponibili. Coppitelli ha sottolineato i progressi compiuti dal gruppo nelle ultime settimane, evidenziando come il lavoro svolto durante gli allenamenti stia iniziando a tradursi anche in risultati concreti. “Siamo soddisfatti”, ha affermato l’allenatore, “per aver avuto riscontri dell’enorme lavoro settimanale che mettono i ragazzi in campo. È il momento di raccoglierne risultati”. Un segnale di fiducia in vista di una partita che si preannuncia impegnativa, contro una formazione particolarmente solida sul piano difensivo.

Monopoli-Cosenza, Coppitelli: “Vogliamo allungare la striscia positiva”

La trasferta sul campo del Monopoli rappresenta un banco di prova significativo per il Cosenza, chiamato a confermare i progressi evidenziati nell’ultimo periodo. L’avversaria viene considerata dal tecnico rossoblù una delle realtà più organizzate del girone, capace di costruire negli anni un percorso di continuità nelle zone alte della classifica. Coppitelli ha richiamato in particolare l’attenzione sulla solidità difensiva della formazione pugliese, che vanta il maggior numero di partite concluse senza subire reti nel girone. “Partiamo per Monopoli con la voglia e la consapevolezza di allungare un po’ la striscia positiva dell’ultimo periodo. Affronteremo una realtà molto importante, – sottolinea mister Coppitelli – la squadra che ha più clean sheet del girone, una realtà solida, strutturata, organizzata, con un allenatore molto capace. Il Monopoli ricordiamo che negli anni ha sempre avuto una traiettoria di alta classifica con grande programmazione logica. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, però nel tempo stesso da parte nostra c’è grande determinazione”. Le parole dell’allenatore evidenziano la consapevolezza delle difficoltà dell’incontro, ma anche la volontà di affrontarlo con ambizione, cercando di dare continuità ai risultati conquistati nelle ultime giornate.

Il Cosenza cerca il salto di qualità: “Dobbiamo vincere anche contro le squadre di alta classifica”

Uno degli aspetti sui quali Coppitelli ha insistito maggiormente riguarda la necessità di trasformare i miglioramenti nelle prestazioni in una maggiore continuità di risultati. Il tecnico ritiene che il lavoro svolto dalla squadra stia iniziando a produrre i frutti attesi, dopo una fase nella quale il rendimento espresso sul campo non sempre aveva trovato un riscontro adeguato nei punti conquistati. Adesso, però, l’obiettivo è compiere un ulteriore passo avanti, dimostrando di poter ottenere vittorie anche contro avversarie di alta classifica. “Nelle ultime partite abbiamo evidenziato la capacità di fare punti. E dobbiamo iniziare a pensare di portare a casa la vittoria anche con squadre dell’alta classifica. Il percorso del Cosenza che si vedeva prima solo nelle prestazioni e poco nei risultati, sta dando i suoi frutti. Mi sono sempre sforzato per far capire il lavoro che c’era dietro da parte di tutti noi per potenziare le performance della squadra. Sappiamo”, precisa l’allenatore del Cosenza, “che ci è richiesta sempre la massima prestazione per portare via dei punti. Ci aspetta un cammino che dobbiamo fare con grande veemenza. Dobbiamo continuare a ottenere risultati per scalare la classifica”. Un’analisi che mette al centro la crescita collettiva e la necessità di mantenere elevato il livello delle prestazioni per risalire la graduatoria.

Cosenza, Clemente assente: Coppitelli spiega le condizioni del giocatore

Tra le questioni affrontate durante la conferenza stampa anche l’assenza di Gianluca Clemente, giocatore considerato importante nell’organico rossoblù. Coppitelli ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime settimane, sottolineando la disponibilità dimostrata dal calciatore nel mettersi al servizio della squadra nonostante le difficoltà fisiche. Il tecnico ha spiegato che gli accertamenti clinici effettuati avevano inizialmente confermato il recupero del giocatore, ma che successivamente si sono manifestate nuove problematiche legate alla condizione muscolare. “Gianluca Clemente”, chiarisce mister Coppitelli, “è un ragazzo che va ringraziato perché si è messo a disposizione la settimana precedente per giocare con il Savoia e lo ha fatto anche con l’Inter U23. Purtroppo poi con i muscoli c’è sempre quel margine di incertezza, nonostante gli esami clinici che avevamo fatto in settimana ci avessero confermato il fatto che fosse clinicamente guarito. Purtroppo ci è andata male, ma lui ha evidenziato una grande voglia di aiutare la squadra e secondo me attraverso questi comportamenti che poi si indirizza anche l’animo di un intero gruppo. È per noi un calciatore importante, però dobbiamo essere capaci anche di andare oltre qualche defezione”. Un passaggio con cui l’allenatore ha voluto riconoscere l’atteggiamento del calciatore, ribadendo al tempo stesso la necessità di trovare soluzioni anche in presenza di assenze.

Serie C, il Cosenza punta a risalire la classifica

La gara contro il Monopoli rappresenta dunque un appuntamento importante per verificare la capacità del Cosenza di dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime partite. La squadra rossoblù arriva alla tredicesima giornata con la volontà di prolungare la serie positiva e di raccogliere risultati anche contro avversarie particolarmente attrezzate, come la formazione pugliese, che si distingue per organizzazione e solidità difensiva. Coppitelli ha ribadito la fiducia nel percorso intrapreso, riconoscendo il contributo del lavoro quotidiano dei giocatori e dello staff tecnico nel miglioramento delle prestazioni. La trasferta sarà affrontata con determinazione, pur nella consapevolezza delle difficoltà e della necessità di esprimere una prestazione di alto livello per conquistare punti. L’assenza di Clemente rappresenta una defezione da gestire, ma il tecnico ha sottolineato l’importanza della risposta collettiva del gruppo e della capacità di superare gli ostacoli. Il messaggio alla vigilia è chiaro: continuare a raccogliere risultati, consolidare i progressi e risalire la classifica, cercando di trasformare il lavoro svolto nelle settimane precedenti in una maggiore continuità di rendimento anche contro le squadre più competitive del campionato.