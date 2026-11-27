Proseguire il percorso di crescita e conquistare più punti possibile prima della conclusione del girone di andata. È questo l’obiettivo del Cosenza Calcio, che sabato 28 novembre, alle ore 17:30, affronterà il Sorrento allo stadio Donato Curcio di Picerno, nella gara valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie C. Questa mattina, prima dell’allenamento di rifinitura, il tecnico Federico Coppitelli ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello stadio San Vito-Marulla per la consueta conferenza prepartita, soffermandosi sui progressi dei rossoblù: “Adesso la squadra – ha dichiarato l’allenatore del Cosenza Calcio – raggiunto un ottimo livello per quelle che sono le sue qualità e caratteristiche”. Il tecnico ha poi analizzato il momento del campionato: “Le giornate del girone di andata – ricorda Coppitelli – stanno per finire. Dobbiamo arrivare a dicembre continuando a crescere, cercando di fare più punti possibile: ogni occasione è buona. Abbiamo trovato un’identità legata alle caratteristiche dei nostri giocatori. È necessario per noi mantenere questa onda positiva e la capacità di concedere poco agli avversari. Non è in questo momento la classifica che mi spaventa, c’è un equilibrio totale e la possibilità di fare i punti con tutti, ma al tempo stesso di perderli. Questo significa che dobbiamo tenere la barra dritta verso il nostro obiettivo, consapevoli che non sarà semplice, in particolar modo nella seconda parte dell’anno”.

Cosenza, recuperato Petrovic: ancora fuori Clemente e Achour

Buone notizie arrivano sul fronte delle condizioni fisiche dei calciatori. Coppitelli potrà contare sul pieno recupero di Petrovic, mentre dovrà ancora fare a meno di Clemente e Achour, il cui rientro è auspicato per la prossima settimana. L’allenatore ha evidenziato anche l’intensità del lavoro svolto dal gruppo durante la preparazione: “Ci stiamo spremendo in ogni centimetro della nostra capacità di lavorare – ha spiegato Coppitelli – cercando di arrivare sempre alla parte migliore di noi. Quando fai questo esercizio scatta una grande una grande voglia di raggiungere l’obiettivo, indipendentemente dall’avversario che hai di fronte. Una nota positiva è il recupero di Petrovic, perché seppur non sia mai stato assente dalle distinte di gara, ha avuto un problema intestinale che gli ha creato tante difficoltà nella quotidianità. Né Clemente né Achour saranno ancora nei convocati. Contiamo di farli rientrare la prossima settimana”.

La sfida al Sorrento e le insidie del campo di Picerno

Particolare attenzione è stata riservata alle caratteristiche del Sorrento e alle insidie rappresentate dal terreno di gioco dello stadio Donato Curcio. Il tecnico rossoblù ha evidenziato le qualità degli avversari, protagonisti di un campionato di alta classifica, sottolineando la necessità di dare continuità alle recenti prestazioni: “Conosciamo i valori del Sorrento. È una squadra forte, strutturata – ha chiarito il mister del Cosenza Calcio – pericolosa nei calci d’angolo, che sta facendo un campionato di alta classifica. Siamo consapevoli che dobbiamo prepararci per affrontare competitor che oscillano ai vertici della categoria. Il campo di Picerno è sintetico, piccolo, veloce, dove escono fuori partite che hanno sempre delle storie particolari. Servirà un Cosenza che continui nella scia delle ultime prestazioni, con le stesse caratteristiche nella preparazione e poi nello svolgimento della gara”.