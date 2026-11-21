Sud chiama Nord si prepara a partecipare alle elezioni amministrative del 2027 a Cosenza. L’annuncio arriva direttamente da Cateno De Luca, leader del movimento, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord nella città calabrese. Un appuntamento che, secondo quanto raccontato dallo stesso De Luca, ha registrato una partecipazione tale da non consentire a tutte le persone presenti di entrare nei locali. Il leader politico ha quindi provato a rivolgersi anche a chi era rimasto fuori, improvvisando un intervento pubblico.

Cateno De Luca a Cosenza: inaugurata la nuova sede di Sindaci d’Italia

L’apertura della sede di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord a Cosenza segna un nuovo passaggio nell’attività del movimento sul territorio calabrese. A raccontare l’inaugurazione è lo stesso Cateno De Luca, che attraverso un messaggio esprime soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e ringrazia le persone intervenute. “Abbiamo inaugurato la sede di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord di Cosenza. Chiedo scusa alle tante persone rimaste fuori, ho provato a improvvisare un comizio “A modo mio”. Mi avete trasmesso una carica pazzesca e la consapevolezza che anche in questa terra riusciremo a dimostrare il nostro valore! Avviso ai naviganti: noi ci saremo con una lista competitiva alle amministrative del 2027. Grazie a tutti di vero cuore”.