Cosenza-Casertana, Coppitelli: “crescita evidente, 3 risultati positivi e identità”

Il Cosenza Calcio scenderà in campo contro la Casertana, nella gara valevole per la 14a giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/2027. Nella sala stampa del San Vito – Marulla, questa mattina prima della rifinitura, l’allenatore Federico Coppitelli ha incontrato i giornalisti per il consueto incontro prepartita. “Vogliamo dare continuità a quest’ultimo blocco di partite, – ha affermato il mister – a questi nuovi segnali positivi che la squadra, i risultati, il campo ci stanno dando“.

Il percorso del Cosenza Calcio

“È importante essere concentrati sul nostro percorso. La squadra – ha ricordato Coppitelli – si presenta con tre risultati utili consecutivi, ha trovato una sua precisa identità. A Monopoli abbiamo dimostrato che la crescita è evidente. Il Cosenza Calcio ha espresso finora una buona qualità di gioco e ha raccolto meno di quello che meritava. Ora abbiamo abbastanza positività e motivazione per trovare insieme una strada e fare punti. E una squadra che lavora con entusiasmo il suo spazio lo trova. In questa settimana qualche ragazzo ha avuto dei problemini e si è fermato, mentre l’infortunio di Clemente è in via di miglioramento“.

Il match Cosenza-Casertana

“Conosciamo il valore della Casertana. Viene da un campionato nel quale ha alzato le ambizioni e quest’anno ha completato la squadra con tutti i giocatori di primissimo livello. Probabilmente è la squadra del girone che ha più spessore in termini di esperienza, ma ancora – precisa l’allenatore del Cosenza Calcio – non ha sviluppato l’intero potenziale. Sappiamo che sarà un ostacolo, però questo ultimo periodo ci ha dato la possibilità di iniziare a guardare in positivo questo campionato. Umiltà e personalità sono le caratteristiche che serviranno con la Casertana. Servirà dal punto di vista di solidità un Cosenza impeccabile“.