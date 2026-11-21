Lo scorso 20 ottobre avrebbe aggredito per strada un uomo colpendolo con una bottigliata alla testa e poi con calci all’addome quando l’altro era a terra. Per questo motivo la Squadra mobile di Cosenza, in esecuzione di un’ordinanza del Gip su richiesta della Procura, ha arrestato un soggetto con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini della Squadra mobile si sono sviluppate con l’analisi delle immagini degli esercizi commerciali presenti nel luogo teatro dell’aggressione e la raccolta di testimonianze. In particolare, le immagini estrapolate dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire la dinamica del fatto, con l’autore che ha colpito la vittima alla testa con una bottiglia di vetro quindi con calci all’addome dopo che la vittima era caduta a terra, e di individuare l’autore del gesto.