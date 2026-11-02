Cosenza, arriva il Pullman Azzurro della Polizia di Stato: simulatori, realtà virtuale e crash test per la sicurezza stradale

Simulatori di guida, visori di realtà virtuale, crash test esperienziali e dimostrazioni sui pericoli dell’alcol e delle distrazioni al volante. Cosenza si prepara a ospitare una mattinata dedicata alla sicurezza stradale, con un’iniziativa rivolta in particolare ai giovani, ma aperta anche alle istituzioni, agli operatori del settore e a tutti i cittadini. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 14:00, tra Piazza Bilotti e il Museo Multimediale di Cosenza, dove arriverà anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante utilizzata per promuovere comportamenti responsabili alla guida.

L’evento è organizzato dall’A.D.P.S. – Associazione Diritti Prevenzione e Sicurezza, in collaborazione con SEFIM Group e Polizia Stradale, e nasce con l’obiettivo di favorire un confronto concreto tra istituzioni, professionisti, forze dell’ordine, scuole e cittadini. A promuovere l’iniziativa sul territorio è il consigliere A.D.P.S. e organizzatore dell’evento Renato Guaglianone, impegnato nella realizzazione di una giornata che metterà al centro la tutela della vita, la prevenzione degli incidenti e le prospettive della mobilità del futuro.

Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato arriva a Cosenza: esperienze immersive e simulazioni

Tra le attrazioni principali della giornata ci sarà il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, uno strumento educativo che da anni attraversa il territorio nazionale per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sui rischi della circolazione stradale. I visitatori potranno partecipare a percorsi didattici interattivi, sperimentando attraverso simulatori e visori di realtà virtuale situazioni che riproducono le condizioni di pericolo legate alla guida. Il programma prevede anche crash test esperienziali e dimostrazioni dedicate agli effetti dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, oltre che alle conseguenze delle distrazioni al volante. L’obiettivo è rendere concretamente percepibili rischi che spesso vengono sottovalutati, soprattutto dai conducenti più giovani, trasformando l’educazione stradale in un’esperienza diretta. Attraverso il coinvolgimento dei partecipanti, l’iniziativa punta a far comprendere come il rispetto delle regole e l’adozione di comportamenti prudenti rappresentino strumenti fondamentali per ridurre la possibilità di incidenti e proteggere la propria vita e quella degli altri utenti della strada.

L’appuntamento di Cosenza si inserisce nel percorso di sensibilizzazione già avviato dall’Associazione Diritti Prevenzione e Sicurezza nella città di Roma. Una precedente iniziativa, realizzata con il coinvolgimento del V Municipio di Roma Capitale e della Polizia Stradale, ha registrato una significativa partecipazione degli studenti, confermando l’interesse verso attività educative che affrontano il tema della sicurezza attraverso modalità coinvolgenti e concrete. L’esperienza romana costituisce quindi il precedente sul quale si sviluppa la nuova tappa calabrese, pensata per ampliare il confronto e mettere in relazione le diverse realtà impegnate nella prevenzione. L’attenzione sarà rivolta non soltanto alla conoscenza delle norme del Codice della strada, ma anche alla capacità di riconoscere le situazioni di pericolo e di assumere decisioni responsabili. Un approccio che considera la formazione dei giovani uno degli strumenti principali per costruire una maggiore consapevolezza dei rischi e contribuire alla riduzione delle tragedie stradali.

Dall’Alcolock ai sistemi ADAS: le tecnologie per prevenire gli incidenti

Un altro tema centrale dell’iniziativa sarà rappresentato dalle nuove tecnologie applicate alla sicurezza stradale, strumenti che stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella prevenzione degli incidenti e nell’evoluzione dei sistemi di mobilità. Durante la mattinata saranno approfondite le caratteristiche dei sistemi ADAS, le tecnologie avanzate di assistenza alla guida progettate per supportare i conducenti e contribuire a prevenire situazioni di rischio. Spazio anche all’Alcolock, dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo quando rileva una concentrazione di alcol superiore alla soglia prevista, e al servizio eCall 112, sistema di chiamata automatica di emergenza che può favorire un intervento più rapido dei soccorsi in caso di incidente. Tra gli argomenti affrontati figureranno inoltre le Smart School Zones, soluzioni innovative finalizzate a migliorare la sicurezza nelle aree circostanti gli edifici scolastici, dove la presenza di studenti rende particolarmente importante la gestione dei flussi di traffico e la protezione degli utenti più vulnerabili.

Il confronto sulle innovazioni tecnologiche sarà accompagnato da un approfondimento dedicato alla psicologia della guida e alla percezione del rischio tra i giovani. Si tratta di aspetti sempre più rilevanti nelle strategie di prevenzione, poiché la sicurezza non dipende esclusivamente dalle caratteristiche dei veicoli o dalla presenza di dispositivi elettronici, ma anche dal comportamento di chi si mette al volante. Comprendere le conseguenze delle proprie decisioni, riconoscere i pericoli derivanti dalla distrazione e sviluppare una maggiore consapevolezza delle situazioni potenzialmente rischiose rappresentano obiettivi fondamentali dell’educazione stradale. L’iniziativa di Cosenza affronterà quindi il tema della prevenzione attraverso una prospettiva che unisce innovazione, formazione e responsabilità individuale, coinvolgendo istituzioni, esperti e operatori che lavorano quotidianamente per promuovere una mobilità più sicura.

Il programma della giornata: istituzioni, forze dell’ordine ed esperti a confronto

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e del vicepresidente del Consiglio comunale Francesco Spadafora. Prevista anche la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e del mondo associativo, tra cui i consiglieri regionali Elisa Scutellà, Elisabetta Santoianni e Antonio De Caprio, la presidente del Rotary Club Belvedere Alto Tirreno Cosentino Daniela Tribuzio e il presidente regionale ENS Calabria Antonio Mirijello. Ad aprire i lavori saranno inoltre il presidente nazionale dell’A.D.P.S., Luca Andrieri, il consigliere e organizzatore dell’evento Renato Guaglianone e il CEO di SEFIM Group, Giuseppe Sechi. La moderazione dell’incontro sarà affidata alla dottoressa Cinzia Falcone, presidente ANIMED. Una partecipazione articolata che consentirà di affrontare la sicurezza stradale da differenti punti di vista, mettendo in collegamento il ruolo delle amministrazioni pubbliche, l’attività delle forze dell’ordine, l’impegno delle associazioni e le competenze degli operatori del settore.

Tra i relatori annunciati figurano personalità impegnate a livello nazionale nei campi della sicurezza e della sensibilizzazione sociale. Parteciperà Edward von Freymann, della Fondazione Gaia von Freymann, nata per mantenere vivo il ricordo di Gaia, vittima di un tragico incidente stradale, e per promuovere una maggiore attenzione verso le conseguenze degli incidenti sulla vita delle persone e delle famiglie. Interverrà anche Pietro Colapietro, segretario generale nazionale del SILP CGIL, insieme a Maria Carmela Limongi, ideatrice del progetto “Io vi Sento”. Tra gli interventi previsti anche quello della dirigente superiore del Compartimento Polizia Stradale Calabria, Rosanna Ferranti, che porterà il contributo dell’istituzione direttamente impegnata nelle attività di controllo, prevenzione e sicurezza sulla rete stradale. La presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo associativo e delle realtà impegnate nella sensibilizzazione offrirà l’occasione per approfondire il tema della sicurezza attraverso esperienze e competenze differenti.

Le testimonianze delle famiglie delle vittime: il volto umano delle tragedie stradali

Uno dei momenti più significativi dell’evento sarà dedicato alle testimonianze dirette delle famiglie colpite da incidenti stradali mortali. Racconti che porteranno al centro dell’iniziativa le conseguenze umane delle tragedie, andando oltre i dati statistici e le valutazioni tecniche. Attraverso le esperienze di chi ha perso una persona cara sulla strada, gli organizzatori intendono richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sul valore dei comportamenti responsabili. Le testimonianze rappresenteranno un’occasione di riflessione soprattutto per i giovani, chiamati a confrontarsi con storie reali che mostrano come un incidente possa cambiare profondamente la vita di intere famiglie. Il coinvolgimento delle persone direttamente segnate da queste esperienze si affiancherà alle attività educative e alle dimostrazioni pratiche previste durante la mattinata, contribuendo a costruire un percorso di sensibilizzazione nel quale conoscenza, emozione e consapevolezza possano rafforzarsi reciprocamente.

La mobilità del futuro al centro della tavola rotonda conclusiva

La giornata si concluderà con una tavola rotonda dedicata al tema “La mobilità del futuro”, che offrirà a istituzioni, esperti e operatori del settore l’opportunità di confrontarsi sulle principali sfide che attendono il sistema dei trasporti nei prossimi anni. Il dibattito si inserirà nel percorso complessivo dell’iniziativa, collegando l’educazione stradale e la prevenzione degli incidenti alle innovazioni tecnologiche e alle nuove esigenze della mobilità. L’obiettivo degli organizzatori è promuovere una visione della sicurezza come responsabilità condivisa, nella quale il contributo delle istituzioni e delle forze dell’ordine si accompagni a quello delle scuole, delle famiglie, delle associazioni e dei singoli cittadini. Il messaggio che accompagnerà l’intera manifestazione sintetizza proprio questo principio: “La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva. Non basta conoscere le regole: è necessario comprenderne il valore e trasformarle in comportamenti consapevoli. Investire nell’educazione dei giovani significa investire concretamente nella salvaguardia della vita”.

Con l’appuntamento del 4 novembre a Cosenza, l’A.D.P.S. – Associazione Diritti Prevenzione e Sicurezza rinnova dunque il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e del rispetto delle regole, proseguendo un percorso di sensibilizzazione che punta a coinvolgere sempre più territori e comunità. La collaborazione con SEFIM Group e Polizia Stradale, insieme alla partecipazione delle istituzioni, delle associazioni e del mondo scolastico, rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa, pensata per favorire la costruzione di una rete capace di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale. L’arrivo del Pullman Azzurro, le esperienze immersive, gli approfondimenti sulle tecnologie e le testimonianze delle famiglie offriranno ai partecipanti strumenti differenti per riflettere sui rischi della circolazione e sull’importanza delle scelte individuali. Una mattinata che vuole trasformare la conoscenza delle norme in una maggiore consapevolezza quotidiana, con l’obiettivo di contribuire alla tutela della vita e alla diffusione di comportamenti più responsabili sulle strade.