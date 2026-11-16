Coscienza e Libero Arbitrio, Federico Faggin apre il convegno al Politeama di Palermo: al centro il rapporto tra uomo e universo

Dalla natura dell’universo al significato dell’esistenza, dal desiderio alla libertà individuale, fino al rapporto tra coscienza e morte. Sono i temi al centro della giornata inaugurale di “Coscienza e Libero Arbitrio: Eros, Psiche, Techne“, il convegno internazionale che ha preso il via ieri al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, con la direzione scientifica e artistica di Ester Bonafede. Ad aprire il percorso di riflessione Federico Faggin, inventore del primo microprocessore commerciale e oggi impegnato nello studio della coscienza, protagonista della lectio magistralis “L’Universo è Dinamico e Olistico”. Un tema che introduce una visione della realtà nella quale, secondo la prospettiva teorica sviluppata dallo scienziato, la coscienza non può essere ridotta a un semplice processo computazionale e l’esperienza soggettiva assume un ruolo fondamentale nella comprensione dell’esistenza.

Alla conferenza stampa inaugurale, che si è svolta domenica 15 novembre al Teatro Politeama Garibaldi, hanno preso parte, insieme alla direttrice scientifica e artistica Ester Bonafede e al relatore d’onore Federico Faggin, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini e il deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana Vincenzo Figuccia. È proprio il rapporto tra individuo e totalità, tra esperienza personale e realtà universale, a costituire il filo conduttore di Eros, primo dei tre movimenti nei quali si articola il convegno. Una giornata dedicata alla dimensione del desiderio e delle relazioni, intese come elementi attraverso i quali l’essere umano costruisce il proprio rapporto con il mondo e si interroga sul senso della propria libertà.

Il programma ha riunito prospettive filosofiche, esistenziali e teologiche

Dopo l’apertura musicale affidata al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, il programma ha riunito prospettive filosofiche, esistenziali e teologiche. Giulio Bacosi ha affrontato il rapporto tra coscienza e morte, mentre Alberto Lo Presti, della LUMSA, ha proposto una riflessione sui versanti del divenire. Al centro dell’intervento di Roberto Puglisi il significato dell’amore e della relazione, con “Amare vuol dire non perdersi mai”. A Salvatore Martinez è stata affidata la conclusione della giornata, con “Transumanesimo e Teolog-etica delle relazioni”, un tema che porta il confronto sulle trasformazioni dell’essere umano e sulle implicazioni etiche del progresso tecnologico.

La giornata inaugurale ha rappresentato il primo momento di un percorso che intende mettere in dialogo scienza, filosofia, spiritualità e arte

La giornata inaugurale ha rappresentato il primo momento di un percorso che intende mettere in dialogo scienza, filosofia, spiritualità e arte, senza rinunciare alla complessità delle domande che attraversano il dibattito contemporaneo. Un’impostazione fortemente voluta da Ester Bonafede, ideatrice della manifestazione, che torna a guidarla dopo la prima edizione del 2025. “Non cerchiamo risposte definitive: vogliamo che scienza, filosofia e spiritualità tornino a parlarsi, con il rigore di chi fa ricerca e la libertà di chi non ha paura delle grandi domande”, ha sottolineato Bonafede nella presentazione della seconda edizione.

Il convegno prosegue oggi, lunedì 16 novembre, con Psiche, la giornata dedicata alla mente, al cervello e agli stati di coscienza. Federico Faggin tiene la seconda lectio magistralis, «La Natura della Coscienza e del Libero Arbitrio». Tra i protagonisti della giornata i neuroscienziati Kevin Mitchell, del Trinity College di Dublino, e Olaf Blanke, dell’EPFL di Losanna, lo scrittore Igor Sibaldi, il compositore e produttore Dardust e il filosofo Marcello Veneziani, al quale è affidata la conclusione dei lavori con un intervento dedicato a «La sostituzione dell’uomo».

Domani, martedì 17 novembre, con Techne, il confronto si sposterà sulla fisica, sulla materia e sulle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle differenze tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Federico Faggin terrà la terza lectio magistralis, «Intelligenza Umana e Intelligenza Artificiale a Confronto». Tra i relatori l’europarlamentare Brando Benifei, mentre la conclusione del convegno sarà affidata a Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, con “Pop Theology”. La seconda edizione di “Coscienza e Libero Arbitrio” è promossa dall’Associazione SYMPOSIUM ETS, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Sicilia, e si avvale del patrocinio di numerose istituzioni europee, nazionali e accademiche. Main media partner Rai, Rai Cultura e Rai Sicilia.