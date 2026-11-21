La memoria di Corrado Alvaro rivive attraverso due importanti iniziative che uniranno idealmente San Luca e Roma nel segno della letteratura, della cultura e delle nuove generazioni. Nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della scomparsa dello scrittore calabrese, sono in programma due appuntamenti dedicati alla valorizzazione della sua eredità letteraria e umana.

Corrado Alvaro torna a San Luca: gli studenti diventano Ambasciatori Alvariani

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre 2026, alle ore 10:00, nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino, con l’iniziativa “Corrado Alvaro torna a San Luca”.

Il momento centrale della manifestazione sarà il conferimento del titolo di Ambasciatori Alvariani agli studenti dell’istituto. I ragazzi pronunceranno un giuramento simbolico, assumendo pubblicamente l’impegno di conoscere, custodire e diffondere l’eredità letteraria e umana dello scrittore.

Al termine della cerimonia indosseranno una speciale pettorina che li identificherà ufficialmente come Ambasciatori Alvariani e riceveranno le copie di un’edizione commemorativa di “Gente in Aspromonte”, da portare nelle famiglie del paese.

Alvaro e le nuove generazioni: il convegno del 23 novembre

Alle ore 11:00 si svolgerà il convegno “Alvaro e le nuove generazioni”, con gli interventi di Giusy Staropoli Calafati, scrittrice e direttrice artistica del progetto; Franco Arcidiaco, presidente della Fondazione Corrado Alvaro; Margherita Festa, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino; Eulalia Micheli, assessore all’Istruzione della Regione Calabria; Aldo Maria Morace, presidente dell’Edizione Nazionale Corrado Alvaro; e Sebastiano Romeo, segretario della Fondazione Corrado Alvaro.

Il 27 novembre a Roma il convegno “Alvariana – La cultura come riscatto”

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:30, a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione in Piazza Mastai, con l’incontro-convegno “Alvariana – La cultura come riscatto”, promosso nell’ambito delle iniziative dedicate al settantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore di San Luca.

All’appuntamento parteciperanno Franco Arcidiaco, Aldo Maria Morace, Eulalia Micheli, Pasquale Guaragnella, Giusy Staropoli Calafati e Pino Nano. A moderare l’incontro sarà Santo Strati, direttore di Calabria.Live.

Al termine è previsto un rinfresco alvariano. Per le conferme di partecipazione, la locandina indica il contatto WhatsApp 339 4954175.

Le due iniziative rientrano nel progetto delle celebrazioni del 70° anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro, intervento cofinanziato con fondi PAC Calabria 2014/2020. Un percorso che pone al centro la memoria dello scrittore e il rapporto tra la sua opera, il territorio e le nuove generazioni.