Un viaggio attraverso le opere, le radici culturali e la dimensione europea di Corrado Alvaro, tra i protagonisti del Novecento letterario italiano. Si terrà dal 3 al 5 dicembre 2026, tra San Luca e Reggio Calabria, il convegno internazionale “Alvaro rivisitato. Nuovi percorsi ecdotici”, occasione di studio e confronto dedicata allo scrittore nato nel cuore dell’Aspromonte. La seconda sessione del convegno, in programma venerdì 4 dicembre a partire dalle ore 9, sarà ospitata nell’Aula Magna del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria.

Corrado Alvaro tra le radici calabresi e la cultura europea

Gli interventi della giornata offriranno l’opportunità di approfondire la figura di uno scrittore capace di coniugare le proprie radici territoriali con un ampio orizzonte culturale europeo. Tra i temi affrontati figurano le antinomie di un autore sospeso tra l’Aspromonte e la cultura continentale, la sua attività di traduttore e la prima accoglienza dei suoi libri in Germania. Particolare attenzione sarà riservata anche alle fonti d’archivio e ai materiali editoriali, in linea con l’approccio ecdotico del convegno.

Reggio Calabria, il Liceo Campanella valorizza gli autori calabresi

Ad esprimere soddisfazione per l’appuntamento internazionale è la dirigente scolastica del Liceo Classico Tommaso Campanella, Lucia Zavettieri, che sottolinea l’importanza dello studio degli autori calabresi per la conoscenza delle proprie radici culturali. “E’ un onore ospitare un convegno di tale importanza – sottolinea il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri – da anni, nei nostri programmi di letteratura italiana, gli autori calabresi vengono approfonditi nella convinzione della importanza di conoscere le nostre radici anche attraverso lo studio degli autori che più rappresentano la storia della nostra civiltà”. Il dirigente scolastica evidenzia, inoltre, il piacere di ritrovare il professore Aldo Maria Morace, già studente dell’istituto reggino.