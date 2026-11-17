L’occupazione dell’area demaniale anche durante l’inverno non costituisce reato se vi è una interlocuzione (anche verbale) con l’ente comunale per mantenere le strutture del lido stagionale montate – assolto imprenditore di Corigliano-Rossano. I Giudici della Corte di Appello di Catanzaro hanno affermato il principio di diritto secondo cui, allorquando vi siano in essere contatti con l’ente comunale per mantenere la struttura del lido stagionale montata durante l’inverno, non sussiste il dolo richiesto dalla norma per mancanza della coscienza e volontà dell’imputato di occupare arbitrariamente l’area demaniale marittima perchè in buona fede.

La vicenda riguarda un lido stagionale di Corigliano-Rossano in Provincia di Cosenza, che era stato posto sotto sequestro dalla Capitaneria di Porto con consequenziale denuncia del titolare per il reato di cui all’articolo 1161 codice della navigazione per aver lasciato le strutture del lido montate oltre il termine di concessione stagionale (31 ottobre). L’imputato, difeso dallo Studio Legale Zicarelli – Avv. Gianluigi Zicarelli – Avv. Alfredo Zicarelli, non aveva provveduto alla rimozione della struttura in quanto vi erano delle interlocuzioni verbali con il Comune circa la possibilità di presentare la richiesta per ottenere l’autorizzazione ma tale richiesta non era stata ancora presentata.

Nelle more, dopo un sopralluogo a sorpresa della Capitaneria di Porto, veniva appunto denunciato e sottoposto a processo. In primo grado la Difesa era riuscita a provare, sia con testimoni sia con documentazione, che effettivamente l’imputato non aveva provveduto alla rimozione delle strutture (nello specifico chiosco, bagni, recinzione, docce e pavimentazione in cemento etc..) per le citate interlocuzioni che, effettivamente, dopo diversi mesi, portavano alla presentazione della richiesta ed alla successiva autorizzazione da parte del Comune, dopo che, però, la denuncia era stata già avviata.

L’Avv. Zicarelli, pertanto, nel corso della discussione, richiedeva al Tribunale di Castrovillari una sentenza assolutoria per mancanza del dolo richiesto dalla norma e per la buona fede dell’imputato e, solo in via subordinata, di dichiarare l’imputato non punibile ex art. 131 bis. c.p. per particolare tenuità del fatto; il Tribunale aderiva solamente a tale ultima richiesta subordinata, assolvendo l’imputato. Nonostante l’assoluzione, la Difesa decideva di appellare la sentenza per ottenere una decisione ancora più favorevole, cosa poi avvenuta in quanto la Corte di Appello di Catanzaro, accogliendo il motivo dell’atto di appello, riformava la sentenza di primo grado ed assolveva l’imputato perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è passata in giudicato.