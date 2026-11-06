Corigliano-Rossano, il SatorDuo porta le musiche di Spagna e Argentina a “La Città della Musica”: sabato il concerto

Un viaggio musicale dall’Andalusia a Buenos Aires, tra le atmosfere della tradizione spagnola e il fascino del tango argentino. È quello che attende il pubblico di Corigliano-Rossano sabato 7 novembre 2026, alle ore 19:00, con il nuovo appuntamento della XXI edizione de “La Città della Musica”, la storica rassegna organizzata dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” in collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS e con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano. La manifestazione raggiunge il traguardo del concerto numero 389 e, in collaborazione con gli “Amici del pianoforte Franz Liszt”, ospita il SatorDuo, formazione composta da due musicisti di caratura internazionale, Paolo Castellani al violino e Francesco Di Giandomenico alla chitarra. Il concerto, intitolato “Dall’Andalusia a Buenos Aires”, si terrà nella sala concerti del Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi”, in via C. Alvaro a Rossano, e proporrà un itinerario sonoro che attraversa la Spagna e l’Argentina attraverso composizioni originali, arrangiamenti e pagine di alcuni tra i più importanti autori della tradizione iberica e sudamericana.

Il SatorDuo protagonista del concerto tra violino e chitarra

Al centro della serata ci sarà il dialogo tra violino e chitarra, affidato all’interpretazione di Paolo Castellani e Francesco Di Giandomenico, protagonisti di un progetto musicale che intreccia tradizioni, culture e linguaggi differenti. Il programma propone un percorso ideale tra la Spagna e l’Argentina, considerate come due sponde di un continuo movimento di partenze, richiami e ritorni. Le sonorità cambiano accento e incontrano nuove influenze, accompagnando gli ascoltatori dall’energia del teatro musicale spagnolo alle suggestioni del mare, fino alle atmosfere del tango. Il SatorDuo ha ottenuto riconoscimenti dalla critica e dal pubblico internazionale per l’energia delle esecuzioni, l’intensità emotiva e il virtuosismo dei due interpreti. L’Istituto Italiano di Cultura di Chicago ha definito la formazione “uno dei duo più entusiasmanti dell’Italia di oggi”. Nel corso della propria attività artistica, il duo ha tenuto concerti e masterclass in Italia, in diversi Paesi europei, in Cina, negli Stati Uniti e in Sud America, collaborando con prestigiose istituzioni internazionali. Alla carriera concertistica si affianca anche una produzione discografica che comprende tre pubblicazioni per l’etichetta Nota Records: Sator Tango, Un Día de Fiesta e 10th Anniversary.

Da Granados a Piazzolla e De Falla: il programma musicale della serata

Il repertorio scelto per il concerto attraverserà alcune delle pagine più rappresentative della musica spagnola e argentina, alternando capolavori della tradizione a composizioni originali e arrangiamenti realizzati dagli stessi musicisti del SatorDuo. Il percorso si aprirà con Enrique Granados e tre brani tratti dalle 12 Danzas Españolas op. 37: Andaluza, Villanesca e Fandango, composizioni che evocano canti appassionati, atmosfere pastorali e ritmi decisi. Spazio anche alle opere di Paolo Castellani, autore di Songoj de la Maro, Un Día de Fiesta, Satortango e della conclusiva Malagueña, brani che affidano al dialogo tra violino e chitarra una rilettura contemporanea delle suggestioni musicali mediterranee e sudamericane. Il viaggio proseguirà attraverso le composizioni del maestro argentino Astor Piazzolla, presente con Ave Maria ed Escualo, due opere caratterizzate da atmosfere differenti, tra lirismo intimo ed energia ritmica. Il programma comprenderà inoltre la Danza Española n. 1, tratta da La Vida Breve di Manuel De Falla, che riporterà gli ascoltatori alle sonorità e alla forza espressiva del teatro musicale spagnolo. L’insieme delle composizioni darà forma a un itinerario capace di collegare idealmente il Mediterraneo al Río de la Plata, valorizzando le possibilità espressive dei due strumenti.

Una rassegna sostenuta dalle realtà culturali ed economiche del territorio

Il nuovo appuntamento de “La Città della Musica” conferma il percorso della manifestazione, giunta alla sua ventunesima edizione e al 389° concerto, grazie all’attività del Centro Studi Musicali “G. Verdi” e alla collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS, gli “Amici del pianoforte Franz Liszt” e il Comune di Corigliano-Rossano, che concede il proprio patrocinio. La realizzazione dell’evento è resa possibile anche dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania e di una rete di partner del territorio composta da White Castle, Fratres Donatori di Sangue, gruppo “Francesca Zicarelli” odv, Le Macine, Centro Ottico Pugliese, Tenuta Ciminata Greco, Unipol, Agenzia di Enza Grillo, Associazione Vincenzino Filippelli, Gallo, Ethos Campana, Gecostore, Hotel San Luca, Oranges e Grafosud. Il loro contributo accompagna una rassegna che continua a proporre occasioni di incontro con interpreti e repertori di respiro internazionale, rafforzando l’offerta culturale del territorio. L’appuntamento con il SatorDuo è dunque fissato per sabato 7 novembre, alle ore 19:00, nella sala concerti del Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di via C. Alvaro, a Rossano, dove il pubblico potrà assistere a un concerto dedicato alle tradizioni musicali di Spagna e Argentina, tra virtuosismo, intensità interpretativa e contaminazioni sonore.