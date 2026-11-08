Corigliano Rossano, festa in piazza per il sindaco Flavio Stasi dopo la revoca dei domiciliari: “I giorni più bui della mia vita”

Una manifestazione nata per esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, si è trasformata in un momento di festa dopo la revoca degli arresti domiciliari disposta nei confronti del primo cittadino. In piazza Bernardino Le Fosse, a Rossano, cittadini e sostenitori si sono ritrovati per manifestare il proprio sostegno al sindaco, che ha potuto partecipare personalmente all’iniziativa e rivolgersi ai presenti dal palco. Stasi era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. La misura degli arresti domiciliari è stata successivamente revocata in seguito all’interrogatorio di garanzia, consentendo al primo cittadino di tornare in piazza e prendere parte alla manifestazione organizzata nei giorni precedenti.

Corigliano Rossano, la manifestazione di solidarietà diventa una festa per Flavio Stasi

L’appuntamento in piazza Bernardino Le Fosse era stato promosso quando il sindaco si trovava ancora agli arresti domiciliari, con l’intenzione di manifestargli pubblicamente vicinanza in un momento particolarmente difficile. La successiva revoca della misura cautelare ha cambiato il significato dell’iniziativa, trasformandola in un’occasione di incontro tra Flavio Stasi e i suoi sostenitori. È stato lo stesso primo cittadino, intervenendo dal palco, a sottolineare come la manifestazione fosse stata organizzata spontaneamente quando ancora non avrebbe potuto parteciparvi. “È un momento nato spontaneamente quando ancora non potevo essere qui”, ha dichiarato Stasi, aggiungendo che “il momento che doveva essere di solidarietà si è trasformato in un grande abbraccio”.

Flavio Stasi dopo la revoca degli arresti domiciliari: “i giorni più lunghi e bui della mia vita”

Nel suo intervento, il sindaco di Corigliano Rossano ha ripercorso anche il difficile periodo vissuto dopo l’applicazione della misura cautelare, raccontando ai presenti il peso personale degli ultimi giorni. “Vi assicuro che quelli che sono passati sono stati i giorni più lunghi e bui della mia vita”, ha affermato Stasi dal palco, esprimendo il proprio stato d’animo dopo la revoca degli arresti domiciliari. Parole pronunciate durante una manifestazione che, da iniziativa di sostegno, è diventata un momento di partecipazione pubblica alla presenza dello stesso primo cittadino.

Il sindaco Stasi ribadisce il sostegno all’azione della Procura antimafia

Nel corso del suo discorso, Stasi ha voluto ribadire anche la propria posizione nei confronti dell’attività delle istituzioni impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando l’importanza dell’azione dello Stato e della magistratura sul territorio. “Anche nei momenti bui noi saremo sempre contenti quando lo Stato e la Procura antimafia agiscono sul nostro territorio e quando lo Stato agisce contro la criminalità organizzata”, ha concluso il sindaco. La manifestazione di Rossano si è così trasformata in un momento di sostegno pubblico al primo cittadino dopo la revoca della misura cautelare. La decisione assunta in seguito all’interrogatorio di garanzia riguarda gli arresti domiciliari e non costituisce una pronuncia definitiva sulle accuse contestate, che restano soggette agli accertamenti dell’autorità giudiziaria.