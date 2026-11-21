Prendono il via oggi, nel porto di Corigliano Calabro, i lavori di dissabbiatura dei fondali in due aree del Molo Nord, interessate da un significativo fenomeno di sedimentazione che, nel tempo, ha ridotto le profondità disponibili, limitando le condizioni di operatività e fruibilità degli spazi portuali. L’intervento, affidato dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio alla società La Dragaggi Srl, con sede a Marghera (Venezia), sarà eseguito mediante l’impiego della draga Giuseppe Cucco e interesserà due zone strategiche dello scalo. La prima è quella antistante la stazione di rifornimento carburante per le imbarcazioni, infrastruttura essenziale per i diportisti e per le motovedette delle Forze Armate e delle Forze di Polizia; la seconda riguarda l’area in prossimità del fanale verde, situato all’imboccatura del porto.

L’operazione rientra nell’ambito degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione e dell’ormeggio e si configura, sotto il profilo tecnico e normativo, come uno spostamento di sedimenti all’interno dello stesso ambito portuale. In quanto tale, ai sensi delle disposizioni previste dal DM Trasporti n. 173/2016, l’attività non è soggetta a specifiche autorizzazioni ambientali.

“Intervenire sui fondali significa garantire condizioni di maggiore sicurezza e funzionalità a infrastrutture portuali che svolgono un ruolo importante per le attività marittime e per i servizi che si sviluppano all’interno dello scalo. – ha dichiarato il presidente Paolo Piacenza – Con questo intervento restituiamo piena fruibilità a due aree del Molo Nord, rispondendo a esigenze concrete legate alla navigazione, all’ormeggio e ai servizi di rifornimento delle imbarcazioni. L’attenzione dell’Autorità di Sistema portuale è rivolta a tutti i porti del sistema, attraverso interventi mirati che contribuiscono a migliorare l’efficienza complessiva delle infrastrutture e a sostenere le attività portuali e marittime“.

Saranno movimentati complessivamente circa 5.500 metri cubi di sedimenti, che verranno redistribuiti in altre aree del fondale portuale. Le operazioni saranno condotte prestando particolare attenzione a non interferire con gli spazi destinati alla manovra delle navi di maggiore pescaggio, salvaguardando così le esigenze operative dello scalo.

A supporto dell’intervento, saranno effettuati accurati rilievi batimetrici prima dell’avvio delle attività e al termine dei lavori, così da acquisire un quadro aggiornato delle profondità dei fondali e verificare gli esiti delle operazioni.

L’attività di dissabbiatura si inserisce nel più ampio programma di interventi dell’Autorità di Sistema portuale volto a garantire la piena funzionalità delle infrastrutture portuali, migliorare le condizioni di sicurezza e assicurare una maggiore efficienza degli spazi destinati ai servizi marittimi, alla nautica e alle attività portuali.