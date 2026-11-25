Se le sono date più fuori che dentro il campo, probabilmente. Al netto di punzecchiature recenti a distanzia pubbliche e per mezzo social, nel rettangolo verde il match tra Acireale e ACR Messina termina sullo 0-0. La sfida, valevole come match d’andata della semifinale di Coppa Italia Dilettanti (fase regionale), si conclude con un nulla di fatto. Si deciderà tutto nel secondo atto, a Messina, con la partita decisiva per l’ultimo atto regionale, quello della finale che, se vinta, permetterà poi di affacciarsi alla fase nazionale. E’, ricordiamo, ciò a cui punta il Messina, considerando che la vittoria della Coppa a livello nazionale regalerebbe un posto per chiedere l’iscrizione al campionato di Serie D, difficilmente raggiungibile in campionato a causa dei 20 punti di penalizzazione.

Proprio a proposito di campionato, nel girone B di Eccellenza è l’Acireale a guardare tutti dall’alto, a 25 punti insieme al Niscemi. Senza penalizzazione, davanti ci sarebbe il Messina, a 27, in graduatoria fermo però a 7, in zona playout.