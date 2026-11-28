Il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, è intervenuto alla convention nazionale di Noi Moderati, portando il proprio contributo al panel dal titolo “Popolari, liberali e civismo. L’incontro possibile“, introdotto dal senatore Mariastella Gelmini. Al centro del dibattito, il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali e il dialogo tra partiti tradizionali e mondo civico. Aprendo i lavori, la senatrice Gelmini ha sottolineato come oggi circa quattromila degli ottomila comuni italiani siano guidati da civici, ribadendo la volontà di Noi Moderati di porsi come una “start-up” del centrodestra capace di coinvolgere la società civile e di dar voce ai professionisti e alle piccole e medie imprese, spina dorsale del tessuto produttivo nazionale.

Nel corso del confronto, il Sindaco Mario Murone ha offerto una profonda riflessione sull’impegno amministrativo e sul valore della politica intesa come servizio: “ci si avvicina alla vita amministrativa mossi da un autentico spirito di servizio, una scelta che porta inevitabilmente a rinunciare a molti aspetti della propria vita privata per votarsi interamente ai bisogni della comunità“, ha dichiarato il Sindaco Murone durante il suo intervento.

“La politica, nella sua accezione più nobile, resta uno strumento insostituibile perché è proprio attraverso di essa che si individuano le soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini. Il compito primario della buona politica deve essere quello di supportare le intelligenze di un territorio, sapendo puntare e riconoscere uomini e donne capaci, competenti e coraggiosi“.

L’intervento alla convention nazionale ha rappresentato inoltre l’occasione per tracciare un bilancio dell’azione amministrativa portata avanti a Lamezia Terme: un percorso giunto a 18 mesi di governo cittadino, durante i quali l’amministrazione guidata da Murone ha lavorato per coniugare la visione politica con la concretezza delle risposte sul territorio, affrontando le sfide quotidiane della comunità attraverso il dialogo costante con le forze produttive, i professionisti e il tessuto sociale della città.

La partecipazione del primo cittadino lametino si inserisce nel quadro della vasta iniziativa politica promossa da Noi Moderati: una tre giorni di intenso confronto nazionale che ha visto la presenza del Presidente del Consiglio, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e di tutti i rappresentanti del movimento al Governo, accanto al presidente Maurizio Lupi e ai dirigenti nazionali Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Alessandro Colucci, Giusy Versace, Francesco Saverio Romano e Franco Tirelli.

Significativa e numerosissima la rappresentanza calabrese, con una folta schiera di iscritti e amministratori guidati dal leader regionale Pino Galati, tra cui gli onorevoli Vito Pitaro e Riccardo Rosa, gli assessori di Lamezia Terme Annalisa Spinelli e Salvatore Pirelli, i consiglieri comunali Matteo Folino, Adelaide Colosimo, Isa Muraca e Michele Rosato, il presidente e il segretario cittadino del partito Giuseppe Spinelli e Antonio Mazzei, insieme alle donne di Noi Moderati.