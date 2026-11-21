Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina e Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 587 persone identificate, di cui 152 con precedenti

– nr. 319 veicoli controllati

– nr. 16 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 22 posti di controllo

– nr. 1 esercizio commerciale controllato

– nr. 1 sanzione amministrativa elevata

– nr. 2 sanzioni al Codice della Strada

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 16 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 14 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 28 persone, di cui nr. 8 con precedenti, ha controllato nr. 27 veicoli e ha elevato nr. 2 sanzioni al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 72 persone, di cui nr. 18 con precedenti, e ha controllato nr. 50 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 97 persone, di cui nr. 26 con precedenti, e hanno controllato nr. 60 veicoli.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio di vicinato adibito alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Nella fase iniziale dell’attività ispettiva, veniva identificata una dipendente risultata non regolarmente assunta. Contestualmente, veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato in assenza della necessaria autorizzazione. In relazione a tali circostanze, verrà inoltrata apposita segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, per gli adempimenti di competenza.

All’esito degli immediati accertamenti, il titolare dell’esercizio veniva sanzionato per aver ampliato la superficie di vendita dei locali e per aver posto in vendita prodotti non alimentari senza aver preventivamente presentato la prescritta SCIA (p.m.r. € 5.164,00). Seguirà apposita segnalazione al Sig. Sindaco, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel corso del controllo venivano, inoltre, riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui l’utilizzo di un locale adibito a servizio igienico quale deposito di prodotti alimentari. Per tali ragioni, veniva richiesto l’intervento del personale reperibile dell’ASP di Crotone che impartiva specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione delle criticità rilevate, riservandosi di procedere successivamente all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone hanno identificato nr. 352 persone, di cui nr. 77 con precedenti, e hanno controllato nr. 180 veicoli.