Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di prevenzione delle condotte illecite, nel fine settimana del 14 e 15 novembre 2026 la Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli, sotto la direzione del Gruppo di Lamezia Terme e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, ha effettuato un servizio straordinario coordinato nel territorio della Presila catanzarese. Il servizio, che ha visto l’impiego di oltre cinquanta militari, è stato rivolto, in particolare, alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto della detenzione e dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività sono state identificate 163 persone e controllati 120 veicoli lungo le principali arterie di collegamento e nei centri abitati del comprensorio.

Un uomo di settant’anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, è stato sottoposto, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Taverna, ad accertamento mediante etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l. L’uomo è stato pertanto denunciato alla competente Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza. Si è proceduto, inoltre, al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo. Nel corso di un distinto controllo alla circolazione stradale, una donna di ventisei anni è stata trovata in possesso di 1,1 grammi di cocaina. La stessa è stata segnalata alla Prefettura di Catanzaro ai sensi della normativa vigente ed è stato altresì disposto il ritiro immediato della patente di guida.

Nell’ambito del complessivo dispositivo di controllo, i militari hanno contestato quattordici violazioni alle disposizioni del Codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.182 euro e procedendo al ritiro di due patenti di guida. Le violazioni hanno riguardato, in particolare, condotte di guida pericolosa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’uso del telefono cellulare durante la guida.