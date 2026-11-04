Confcommercio Messina, il Commissario Klaus Algieri incontra il Sindaco Federico Basile

Un nuovo percorso di confronto e collaborazione per sostenere il commercio e le imprese di Messina. È questo il tema al centro dell’incontro istituzionale tra il commissario di Confcommercio Messina, Klaus Algieri, e il sindaco Federico Basile, dedicato alle prospettive di ripresa e rilancio delle attività dell’associazione di categoria sul territorio. Durante il confronto è emersa la volontà di rafforzare il rapporto tra Confcommercio Messina e l’Amministrazione comunale, riconoscendo il contributo che le associazioni rappresentative del mondo produttivo possono offrire allo sviluppo economico della città, alla valorizzazione delle attività commerciali e al sostegno del settore dei servizi.

Confcommercio Messina, Algieri punta al rilancio dell’associazione

Nel corso dell’incontro, Klaus Algieri ha illustrato gli obiettivi del percorso di rilancio di Confcommercio Messina, con l’intenzione di rafforzare la presenza dell’organizzazione sul territorio e la sua capacità di rappresentare le esigenze delle imprese associate e degli operatori economici locali. Un percorso che prevede anche un dialogo costante con le istituzioni, per individuare possibili ambiti di collaborazione e promuovere iniziative condivise a beneficio del tessuto imprenditoriale messinese. “Il rilancio di Confcommercio Messina rappresenta un passaggio importante per rafforzare la presenza dell’associazione e il suo ruolo di riferimento per il sistema imprenditoriale locale. Riteniamo fondamentale sviluppare un rapporto costruttivo con le istituzioni, fondato sul dialogo e sulla collaborazione, per poter offrire risposte adeguate alle esigenze delle imprese e contribuire ai percorsi di crescita economica del territorio”, ha dichiarato il commissario Klaus Algieri.

Basile disponibile alla collaborazione per lo sviluppo economico della città

Da parte sua, il sindaco di Messina Federico Basile ha manifestato disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale, riconoscendo l’importanza delle associazioni di categoria come interlocutori del sistema economico locale e soggetti coinvolti nei processi di valorizzazione e sviluppo del territorio. L’incontro rappresenta un primo passo verso il consolidamento di un rapporto tra Confcommercio e Comune, con l’obiettivo di individuare iniziative orientate alla promozione delle attività economiche, alla valorizzazione del commercio cittadino e al sostegno delle piccole e medie imprese di Messina.

Commercio e imprese a Messina, l’obiettivo è rafforzare il dialogo con le istituzioni

Il confronto tra Algieri e Basile si inserisce dunque nella prospettiva di costruire una collaborazione stabile tra l’associazione di categoria e l’Amministrazione comunale, attraverso un’interlocuzione che possa accompagnare il rilancio delle attività di Confcommercio sul territorio. L’organizzazione ha confermato la propria disponibilità a operare in sinergia con le istituzioni e con gli altri attori economici e sociali, per contribuire allo sviluppo del sistema imprenditoriale messinese e alla crescita complessiva della città. Il percorso delineato durante l’incontro punta a rafforzare il ruolo di Confcommercio come punto di riferimento per gli operatori economici, favorendo il dialogo sulle esigenze del settore e sulle opportunità di valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo di Messina.