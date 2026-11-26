Un fondo rotativo per agevolare l’accesso al credito delle imprese artigiane e un incentivo regionale di 500 euro mensili per i migliori diplomati degli ITS che scelgano di lavorare nel comparto. Sono le proposte emerse nel corso dell’assemblea regionale con cui Confartigianato Imprese Calabria ha celebrato il quarantesimo anniversario della sua costituzione, in un Teatro Politeama di Catanzaro gremito. L’appuntamento, dal titolo “Il futuro nelle mani. 40 anni di imprese, persone e idee”, ha rappresentato un’occasione per ripercorrere la storia dell’organizzazione, ricordare il contributo degli imprenditori allo sviluppo economico e sociale della regione e confrontarsi sulle prospettive del settore. Particolare attenzione è stata riservata all’incontro tra generazioni, coinvolgendo gli artigiani che hanno dedicato una vita al proprio mestiere, i giovani imprenditori chiamati ad affrontare le trasformazioni del mercato e gli studenti. Protagonisti del dialogo “Il valore del saper fare, il coraggio di innovare” sono stati il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervistati da Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera.

Occhiuto propone un fondo rotativo per le imprese artigiane e incentivi per i giovani

Dal confronto è emersa la disponibilità del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a verificare la possibilità di istituire un fondo rotativo regionale per facilitare l’accesso al credito delle imprese artigiane. “Noi non abbiamo un vero e proprio Confidi, la maggior parte dei Confidi più importanti in questo Paese sono al Nord, in Calabria questa è una mancanza che paghiamo dal punto di vista del sostegno al credito”, ha affermato Occhiuto. “In altri ambiti, come nell’agricoltura, siamo riusciti ad avere alla Commissione europea la possibilità di istituire un fondo rotativo che aiutasse le imprese. Ecco, la stessa cosa vorremmo farlo per favorire l’accesso al credito delle imprese artigiane che magari non hanno grandi patrimoni da poter offrire alle banche in garanzia e che potrebbero avere invece un fondo regionale rotativo che in qualche modo le aiuta. E questo bisogna farlo insieme al sistema dei Confidi”. Una prospettiva di particolare interesse per Confartigianato Calabria, da tempo impegnata nel rappresentare le difficoltà delle piccole imprese nei rapporti con il sistema bancario e nel sollecitare strumenti finanziari a sostegno degli investimenti produttivi.

Il presidente della Regione ha inoltre richiamato i dati della Banca d’Italia sull’andamento dell’economia regionale, evidenziando alcuni segnali positivi nonostante le persistenti criticità strutturali. “Noi calabresi siamo sempre bravissimi a notare le cose che ancora dobbiamo migliorare, sono tantissime le cose che ancora bisogna fare per rendere questa regione una regione a livello delle sue bellezze, delle sue potenzialità, però non siamo altrettanto bravi a raccontare le cose che invece vanno un po’ meglio rispetto al passato”. Occhiuto ha ricordato la crescita dell’economia calabrese dell’1,1% nel 2025 e dell’1,3% nel primo semestre del 2026, soffermandosi anche sulla produttività e sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Nel corso del confronto è emersa inoltre la proposta di estendere gli strumenti regionali di valorizzazione del merito ai migliori diplomati degli Istituti tecnologici superiori che scelgano di intraprendere un percorso professionale nelle imprese artigiane. L’ipotesi, ancora da verificare, prevede un incentivo di 500 euro mensili finanziato dalla Regione, aggiuntivo rispetto alla retribuzione prevista dal contratto di apprendistato, con l’obiettivo di rendere più attrattivo il lavoro nel comparto e favorire l’incontro tra formazione tecnica e fabbisogni delle aziende.

Granelli lancia l’allarme sul caro energia e sulla contrazione del credito

Il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, ha portato al Politeama il saluto e la vicinanza dell’intera organizzazione, ricordando le origini dell’associazione e la necessità di conciliare innovazione tecnologica, competitività e valorizzazione delle competenze artigiane. “Confartigianato è nata nel 1946 per rappresentare il lavoro e le imprese per un’Italia che doveva essere ricostruita. Oggi l’intento e la mission che abbiamo è quella di fare anche un’economia che sia al passo e che possa portare tecnologia all’interno delle proprie imprese, non dimenticando mai l’umano, la persona, non dimenticando mai di essere competitivi senza abbandonare i territori e innovativi senza mai dimenticare tutta quella ricchezza, la capacità del fare che oggi fa la differenza, l’unicità, la personalizzazione, la creatività, il coraggio, ciò che è il DNA artigiano”. Particolare attenzione è stata riservata alle responsabilità dell’organizzazione nei confronti delle nuove generazioni: “Questi 40 anni che festeggiamo oggi non sono solamente una celebrazione ma sono anche una responsabilità, soprattutto per costruire un futuro che possa avere tra le nostre fila tanti giovani che ci auguriamo aiutino a preservare competenze, a conservare quel patrimonio di grande conoscenza, di grande qualità e di grande tradizione che fa grande non solo l’artigianato ma tutto il tessuto produttivo del nostro Paese”.

Granelli ha espresso apprezzamento per la qualità delle produzioni calabresi e per la determinazione degli imprenditori, sottolineando la necessità di creare condizioni favorevoli a chi sceglie di investire nella propria terra. “La Calabria deve diventare una regione da cui non si deve partire”, ha rimarcato il presidente nazionale, soffermandosi successivamente sulle criticità che condizionano la competitività del sistema produttivo italiano, a partire dal caro energia. “Paghiamo l’energia il 18% in più rispetto alla media europea e questo significa 3,7 miliardi di euro in più”. Una penalizzazione che rischia di compromettere la sostenibilità economica delle attività maggiormente esposte ai consumi energetici, alla quale si aggiunge la contrazione dei finanziamenti destinati alle imprese artigiane e alle piccole aziende, quantificata da Granelli in circa 35 miliardi di euro dal 2019. In questo contesto si inserisce il rilancio di Artigiancassa, attraverso la collaborazione con Mediocredito Centrale, per assicurare alle imprese le risorse necessarie agli investimenti in innovazione e tecnologia, oltre alla liquidità indispensabile per il pagamento degli stipendi, dei contributi e dei fornitori. A pesare sulla gestione finanziaria delle aziende sono anche i ritardi nei pagamenti pubblici e privati.

Ascioti e Barbalace: credito, formazione e nuove generazioni al centro degli impegni di Confartigianato Calabria

Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato il presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti, che ha richiamato le difficoltà delle piccole imprese in un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni, dall’aumento dei costi energetici e dalle criticità nell’accesso al credito. “Abbiamo una speranza, è ripartita l’Artigiancassa e già questo è positivo per noi. Dal punto di vista invece dei tassi attuali e poi per quanto riguarda la situazione in generale del comparto, le preoccupazioni non mancano”. Ascioti ha ribadito la volontà dell’organizzazione di proseguire il confronto istituzionale per rappresentare le esigenze della categoria. “Noi da persone civili, come sono gli artigiani, cerchiamo di trattenerci il più possibile. Poi quando siamo ridotti all’estremo siamo obbligati a protestare, certo in maniera civile e democratica”. Il presidente regionale ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare le politiche di sostegno al comparto: “C’è un buon rapporto con le istituzioni regionali, stiamo lavorando bene insieme. Chiaramente si dovrà fare di più”. Tra gli obiettivi dell’organizzazione figurano il potenziamento degli strumenti finanziari, il rilancio dell’apprendistato e della formazione professionale, la collaborazione con il mondo universitario, anche attraverso l’esperienza della Scuola dei mestieri di Catanzaro, la semplificazione degli adempimenti amministrativi e la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti.

Il significato dell’anniversario e le prospettive dell’organizzazione sono stati sottolineati dal segretario regionale Silvano Barbalace. “Oggi è una bellissima giornata, festeggiamo i 40 anni di Confartigianato, tracciando un bilancio degli anni trascorsi” e, alla luce delle trasformazioni del comparto e delle opportunità all’orizzonte, “tracceremo una nostra linea, guardando al futuro con estrema attenzione e grande coraggio”. Al centro della riflessione del segretario regionale il coinvolgimento delle nuove generazioni, una priorità economica e sociale per la Calabria. Accompagnare i giovani nell’acquisizione delle competenze necessarie per lavorare e fare impresa significa, secondo l’organizzazione, contrastare lo spopolamento, creare opportunità occupazionali e salvaguardare il patrimonio di conoscenze maturato nel tempo. L’impegno di Confartigianato sarà quindi rivolto a favorire l’incontro tra le aspirazioni dei giovani e le opportunità offerte dal mondo artigiano, sostenendo le imprese nei percorsi di formazione, innovazione e trasmissione delle competenze.

Fare impresa in Calabria: le proposte per lo sviluppo del territorio

Ampio spazio è stato dedicato al talk “Fare impresa in Calabria: alleanze e strumenti per lo sviluppo”, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, responsabile dell’ufficio stampa di Confartigianato Calabria. L’incontro ha consentito di approfondire le esigenze del sistema artigiano attraverso il confronto tra imprenditori, rappresentanti associativi, istituzioni e operatori del credito. Giada Falcone, vicepresidente del Movimento Donne Confartigianato, ha affrontato il tema dell’imprenditoria femminile, delle opportunità di sviluppo e degli ostacoli incontrati dalle donne nella gestione delle proprie attività. Francesco Pellegrini, presidente dell’EBAC, ha approfondito il ruolo della bilateralità e del welfare nelle piccole imprese, con particolare attenzione alla contrattazione di secondo livello e alla conciliazione tra vita professionale e responsabilità familiari. Ivan Muraca, presidente dei Giovani Confartigianato, si è soffermato sulle prospettive imprenditoriali nelle aree interne della Calabria e sulla necessità di superare le difficoltà legate alla localizzazione geografica, migliorando la competitività e l’accesso a nuovi mercati. Antonello Fragomeni, presidente di Confartigianato Reggio Calabria, ha invece affrontato i temi della formazione professionale e dell’apprendistato, evidenziando l’importanza della collaborazione tra imprese, scuole ed enti formativi nella trasmissione dei mestieri.

L’esperienza delle imprese agroalimentari è stata al centro dell’intervento di William D’Iuorno, presidente di Confartigianato Catanzaro, che ha approfondito le prospettive di internazionalizzazione delle produzioni calabresi e la possibilità di attivare voucher per sostenere gli investimenti necessari all’ingresso e al consolidamento delle aziende sui mercati esteri. Roberto Matragano, presidente di Confartigianato Cosenza, ha affrontato le difficoltà di accesso al credito, il rapporto con il sistema bancario e il ruolo delle associazioni nell’accompagnamento delle piccole imprese, mentre Maurizio Barbiera, direttore generale di Artigiancassa Spa, ha illustrato le prospettive legate al rilancio dell’istituto e alla nuova offerta di finanziamenti. Al confronto ha partecipato anche Fortunato Varone, dirigente generale del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, intervenuto sulle politiche regionali per l’occupazione e la formazione.

Catanzaro, l’artigianato come risorsa per il rilancio del centro storico

A portare il saluto della città che quarant’anni fa vide nascere l’organizzazione regionale è stato il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra l’amministrazione comunale e Confartigianato, richiamando l’esperienza di “Raccontarti”, giunta alla quinta edizione. Il primo cittadino ha evidenziato il ruolo delle botteghe artigiane nei processi di rivitalizzazione del centro storico, nella salvaguardia dell’identità dei luoghi e nella creazione di nuove opportunità professionali per i giovani, soffermandosi sulla capacità del saper fare artigiano di raccontare la storia e l’unicità di una comunità. All’assemblea ha partecipato anche l’assessora comunale alle Attività economiche Giuliana Furrer, già presidente regionale del Movimento Donne Impresa Confartigianato, che ha richiamato l’importanza di sostenere le attività artigiane, valorizzare le produzioni locali e promuovere una cultura della qualità.

L’omaggio ai presidenti e ai segretari regionali di Confartigianato Calabria

Tra i momenti celebrativi della giornata, la cerimonia dedicata ai dirigenti regionali che, dalla costituzione dell’organizzazione, hanno contribuito a costruire e consolidare la rappresentanza dell’artigianato calabrese, interpretando le esigenze delle imprese in differenti contesti economici e sociali. Sono stati ricordati i presidenti regionali che si sono succeduti alla guida dell’associazione dal 1986 a oggi: Michele Azzimmaturo, eletto il 24 novembre 1986; Francesco Bova, eletto il 27 aprile 1989; Giovanni Gravina, eletto il 18 luglio 2001; Francescantonio Liberto, eletto il 18 luglio 2014; Roberto Matragrano, eletto il 17 novembre 2016; e Salvatore Ascioti, eletto il 9 maggio 2025. Il tributo ha riguardato anche i segretari regionali Giuseppe Barbieri, nominato il 24 novembre 1986; Walter Fonte, nominato il 6 giugno 1992; Salvatore Lucà, nominato il 12 novembre 2014; Ernesto Matera, nominato il 23 aprile 2015; e Silvano Barbalace, nominato il 23 novembre 2015. A tutti loro è stato dedicato il riconoscimento dell’organizzazione per il contributo offerto alla crescita del sistema associativo regionale.

Confartigianato Calabria, tutti gli artigiani premiati nelle cinque province

Un momento particolare è stato dedicato al conferimento dei riconoscimenti agli artigiani delle cinque province calabresi, rappresentanti di differenti generazioni imprenditoriali accomunate dalla passione per il proprio mestiere e dalla scelta di continuare a investire nella propria terra. Per la provincia di Catanzaro sono stati premiati Antonio Menniti, Beatrice Russomanno, Rosa Pulerà, Annibale Francesco D’Urzo, Antonella e Salvatore Mazzei. Per Cosenza hanno ricevuto il riconoscimento Francesco Filice, Carlo Angotti, Anna Maria De Tommaso, Luigia Rita Granata, Luigi Greco e Benito Parise. Per Crotone sono stati premiati Nina Mancini, Santino Borrelli, Giuseppe Romano, Tiziana Calcaterra, Emanuele Vizzacchero, Giuseppe De Marco, Giuseppe Barillari, Martina Sicilia e Alfredo Amantea. Per Reggio Calabria i riconoscimenti sono stati assegnati a Pasquale Napoli, Vincenzo Ferraro, Agostino Azzarà, Barbara Ieraci, Silvia Bonfiglio, Rosario Tranfo, Francesco ed Emilio Fragomeni e Teresa Mancin. Per Vibo Valentia sono stati premiati Massimo Ramondino, Roberto La Grotteria, Francesco Feroce, Maria Raffaela Palermo, Romina Nusdeo, Gessica Garisto e Costantino Suppa. Un tributo alle persone e alle imprese che, attraverso il lavoro quotidiano, contribuiscono alla crescita economica e sociale delle comunità calabresi.

Le scuole protagoniste del quarantennale: i vincitori del concorso

Nel corso dell’assemblea si è svolta anche la premiazione degli istituti scolastici coinvolti nel concorso “Racconta l’artigianato, immagina il futuro”, promosso in occasione del quarantesimo anniversario. Attraverso i propri elaborati, gli studenti hanno raccontato il mondo artigiano mettendo in relazione la memoria dei mestieri con le opportunità offerte dall’innovazione, dalla tecnologia e dalla creatività. Al primo posto si è classificato l’ITTS Ercolino Scalfaro di Catanzaro, con la classe 4ª F e il docente Cesare De Munda. Secondo classificato l’IIS Vittorio Emanuele II – Bruno Chimirri di Catanzaro, con la classe 4ª A e il docente Francesco Pugliese. Terzo posto ex aequo per il Polo liceale L. Siciliani – G. De Nobili di Catanzaro, con la classe 5ª BG e la docente Elena Maida, e per l’IPSSEOA di Soverato, con la classe 4ª D e il docente Domenico Origlia. Il coinvolgimento delle scuole rientra nell’impegno di Confartigianato Calabria per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del lavoro, diffondere la conoscenza delle professioni artigiane e favorire un orientamento consapevole verso le opportunità offerte dal sistema produttivo regionale.

I riconoscimenti ai partner e alle realtà che valorizzano l’artigianato calabrese

Particolare attenzione è stata riservata ai partner e alle personalità che, attraverso progetti e collaborazioni, hanno contribuito alla valorizzazione dell’artigianato calabrese, delle eccellenze produttive e della cultura del saper fare. I riconoscimenti sono stati conferiti a l’orodicalabria, al giornalista del Corriere della Sera e direttore scientifico dell’associazione Francesco Verderami e, per la manifestazione Scirubetta, ai rappresentanti di Conpait, guidati dal presidente nazionale Angelo Musolino, dal presidente regionale Fabio Taverna e dal delegato Ivan Procopio. Premiati anche le Officine AD APS, rappresentate da Giuseppe Anania, per l’Independent Design Festival “Materia”, Giada Falcone per la South Italy Fashion Week e, per DeGusto, Cosenza Fiere, con Salvatore Corsaro, Francesca Trotta e Antonella Campanella. I riconoscimenti testimoniano il valore delle collaborazioni costruite dall’organizzazione per offrire alle imprese occasioni di promozione, visibilità e accesso a nuovi mercati, favorendo l’incontro tra artigianato, design, moda ed eccellenze agroalimentari.

L’omaggio alle donne e il futuro dell’artigianato calabrese

In coincidenza con il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Confartigianato Calabria ha dedicato un momento di riflessione al tema attraverso “Per non dimenticare”, esibizione della New Compagnia Danza di Luisa Squillacioti. Il linguaggio della danza ha accompagnato un messaggio di rispetto, dignità e libertà, richiamando la responsabilità collettiva nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. Il quarantennale si è concluso nel segno della gratitudine verso quanti hanno contribuito alla crescita dell’organizzazione e della responsabilità nei confronti delle nuove generazioni. Era il 24 novembre 1986 quando, a Catanzaro, venne costituita Confartigianato Calabria con l’obiettivo di dare voce e rappresentanza al lavoro artigiano regionale. A distanza di quarant’anni, l’organizzazione ha voluto dedicare il proprio anniversario alle imprese, alle botteghe, a chi tramanda le proprie competenze e ai giovani che continuano a investire nelle opportunità offerte dalla Calabria.