Sono sette gli emendamenti di FdI alla manovra riguardanti il condono. Tra gli altri, secondo alcune bozze, uno che prevede una sanatoria per opere minori (portici, tettoie o balconi) finite entro il 30 settembre 2025. Oltre alla riapertura del termine del 2003 per la Campania si prevede che le Regioni possano scegliere di legiferare per ammettere a sanatoria tutte le tipologie di illecito previste da quel condono. Si propone, poi, l’obbligo per i Comuni di completare l’istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027. Un ottavo emendamento sospende per 24 mesi delle demolizioni in Campania.

Occhiuto: “condono? Per piccole opere nelle abitazioni se ne può parlare”

Sull’ipotesi di un condono si sta “ragionando a livello nazionale, si sta cercando di capire in che modo strutturare una ipotesi del genere. Per quanto mi riguarda se si tratta di piccole opere all’interno di abitazioni se ne può parlare“. Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, parlando a margine di un evento presso la Cittadella regionale di Catanzaro. “Faccio un esempio: nel caso delle alluvioni di qualche mese fa – ha spiegato Occhiuto – ci sono state alcune case che non abbiamo potuto ristorare perché avevano un’opera interna che rendeva inidoneo il ristoro“. “Se invece si tratta di condonare immobili costruiti sull’alveo dei fiumi o in zone soggette a dissesto idrogeologico è chiaro che ogni persona di buon senso non può essere favorevole“, ha avvertito Occhiuto.