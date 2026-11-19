Affrontare una successione ereditaria significa spesso doversi confrontare con documenti, scadenze, adempimenti fiscali e procedure amministrative che possono risultare particolarmente complicati, soprattutto in un momento già delicato per una famiglia. Dalla ricostruzione del patrimonio del defunto alla dichiarazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, fino alle volture catastali e alle pratiche necessarie per lo sblocco dei conti bancari, sono numerosi i passaggi che richiedono attenzione e competenze specifiche. A Reggio Calabria, il CAF di Confartigianato offre un servizio di assistenza dedicato alle pratiche di successione ereditaria, accompagnando i cittadini nelle diverse fasi della procedura con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, verificare la documentazione necessaria e ridurre il rischio di errori, ritardi e conseguenti sanzioni.

Successione ereditaria, come funziona e perché è importante affidarsi a professionisti

La successione ereditaria è il procedimento attraverso il quale, alla morte di una persona, il suo patrimonio viene trasferito agli eredi secondo quanto previsto dalla legge o da un eventuale testamento. Non si tratta soltanto di individuare chi erediterà immobili, terreni, somme di denaro o altri beni, ma anche di verificare l’esistenza di eventuali debiti, determinare correttamente le quote spettanti ai beneficiari e rispettare gli obblighi fiscali. La complessità aumenta quando sono presenti più eredi, donazioni effettuate in vita, proprietà immobiliari o situazioni patrimoniali particolari. Per questo Confartigianato Reggio Calabria mette a disposizione un servizio di consulenza preliminare e analisi dell’asse ereditario, finalizzato a ricostruire la situazione e individuare gli adempimenti necessari. L’assistenza consente di affrontare in maniera ordinata i diversi passaggi, a partire dalla raccolta delle informazioni indispensabili per predisporre la dichiarazione di successione.

La prima fase riguarda l’esame della situazione familiare e patrimoniale del defunto, con l’individuazione di tutti i soggetti chiamati all’eredità e delle rispettive quote. Particolare attenzione viene dedicata all’eventuale presenza di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate durante la vita, per verificare che siano rispettate le quote di riserva previste dalla legge a favore dei legittimari, come il coniuge, i figli e, nei casi stabiliti dalla normativa, gli ascendenti. In questa fase è importante anche valutare le differenti possibilità a disposizione dei chiamati all’eredità, dall’accettazione alla rinuncia, fino all’eventuale accettazione con beneficio d’inventario. Un’analisi preventiva permette di individuare eventuali criticità prima di procedere agli adempimenti fiscali, fermo restando che le decisioni relative all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità richiedono le formalità previste dalla legge.

Dichiarazione di successione: quali documenti servono e quando va presentata

Uno degli adempimenti principali è la dichiarazione di successione, che deve essere presentata generalmente entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, coincidente nella maggior parte dei casi con il decesso. La procedura viene effettuata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa. Il CAF di Confartigianato Reggio Calabria assiste i cittadini nella compilazione e nella trasmissione della documentazione, occupandosi della corretta indicazione dei dati del defunto, degli eredi, delle quote ereditarie e dei beni che compongono il patrimonio. Una delle attività preliminari più importanti riguarda la raccolta delle certificazioni bancarie e postali rilasciate dagli istituti di credito, necessarie per documentare la consistenza patrimoniale alla data del decesso, compresi i saldi dei conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli, le obbligazioni, le azioni e gli eventuali fondi di investimento.

La dichiarazione comprende inoltre l’indicazione dei beni immobili, come fabbricati e terreni, con i relativi dati catastali, e delle eventuali passività del defunto. Possono assumere rilievo anche debiti e spese deducibili, come determinate spese mediche e funerarie, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. La corretta ricostruzione dell’attivo e del passivo ereditario è fondamentale per determinare gli importi fiscali dovuti e predisporre una dichiarazione completa. Gli esperti di Confartigianato affiancano gli eredi nella verifica dei documenti e nella compilazione telematica, aiutandoli ad affrontare le diverse fasi della procedura senza dover gestire autonomamente tutti gli aspetti tecnici e amministrativi.

Imposte di successione, catastali e ipotecarie: come vengono calcolate

Un altro passaggio importante riguarda il calcolo delle imposte dovute in relazione al patrimonio ereditato. La dichiarazione di successione può comportare il pagamento dell’imposta di successione, quando prevista, e di ulteriori tributi, tra cui imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo e tributi speciali. L’importo da versare dipende da diversi elementi, tra cui il valore dei beni, il rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi, le franchigie e le agevolazioni applicabili. Non tutte le successioni comportano quindi il pagamento delle stesse imposte, ed è importante procedere a una verifica specifica di ogni situazione. Il servizio offerto da Confartigianato Reggio Calabria comprende l’assistenza nel calcolo degli importi, nella compilazione dei dati fiscali e negli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione.

Particolare attenzione viene riservata anche alle modalità di pagamento. La procedura telematica consente di gestire gli importi da autoliquidare attraverso i sistemi previsti dall’Agenzia delle Entrate, mentre per l’imposta di successione si applicano le regole di liquidazione e versamento vigenti. Una compilazione corretta è importante per evitare richieste di integrazione, contestazioni o sanzioni derivanti da omissioni e ritardi. Il supporto del CAF permette di affrontare anche gli aspetti fiscali della successione con maggiore chiarezza, individuando gli obblighi effettivamente applicabili e verificando le informazioni necessarie prima dell’invio della documentazione.

Volture catastali per case e terreni: cosa bisogna fare dopo una successione

Quando nell’eredità sono presenti immobili o terreni, è necessario occuparsi anche delle volture catastali, ossia delle procedure attraverso le quali vengono aggiornati gli intestatari dei beni negli archivi del Catasto. Si tratta di un adempimento importante per allineare la situazione catastale ai cambiamenti intervenuti dopo il decesso del proprietario. In molti casi, la voltura può essere gestita automaticamente attraverso la dichiarazione di successione telematica, senza dover presentare un’ulteriore domanda autonoma. Esistono però situazioni particolari nelle quali è necessario procedere separatamente, per esempio quando la voltura automatica non viene richiesta, non è disponibile oppure non va a buon fine.

Nei casi in cui è necessaria una domanda autonoma, devono essere rispettati i termini previsti dalla normativa, generalmente pari a 30 giorni dall’evento che determina l’obbligo di voltura, secondo la fattispecie applicabile. Dal 12 gennaio 2026 è disponibile il servizio telematico Voltura catastale Web dell’Agenzia delle Entrate, che consente di gestire online le relative richieste. Anche in questo ambito, Confartigianato Reggio Calabria offre assistenza ai cittadini per individuare la procedura corretta, predisporre i dati necessari e completare gli adempimenti richiesti. Una gestione puntuale delle volture consente di evitare disallineamenti catastali e problemi amministrativi successivi, oltre alle eventuali sanzioni previste nei casi di omessa o tardiva presentazione.

Sblocco dei conti correnti dopo il decesso: l’assistenza di Confartigianato

Tra le difficoltà più frequenti per le famiglie che affrontano una successione rientra anche la gestione dei conti correnti bancari e postali intestati alla persona deceduta. Gli istituti di credito richiedono specifica documentazione prima di consentire agli aventi diritto di disporre delle somme e degli altri rapporti patrimoniali interessati dalla successione. Per questo è necessario acquisire le certificazioni relative ai saldi esistenti alla data del decesso e predisporre correttamente gli adempimenti fiscali e successori richiesti. Il CAF di Confartigianato Reggio Calabria affianca gli eredi anche in queste attività, fornendo supporto nella raccolta delle informazioni e nella preparazione della documentazione necessaria per le procedure di sblocco, fermo restando che il rilascio delle somme dipende dalle verifiche e dalle condizioni applicate dagli istituti interessati.

Confartigianato Reggio Calabria, un punto di riferimento per le pratiche ereditarie

Dall’analisi iniziale dell’eredità fino alla trasmissione della dichiarazione, dal calcolo delle imposte alle volture catastali, il servizio di Confartigianato Reggio Calabria è pensato per offrire un’assistenza completa nelle principali pratiche amministrative e fiscali legate alla successione ereditaria. L’obiettivo è consentire ai cittadini di affrontare un procedimento spesso complesso attraverso un unico punto di riferimento, con la possibilità di ricevere indicazioni sulla documentazione da produrre, sulle scadenze da rispettare e sui passaggi necessari per completare gli adempimenti. Il supporto professionale assume particolare importanza quando la successione comprende più beni, rapporti bancari, terreni o immobili, oppure quando sono necessari ulteriori approfondimenti sulla situazione patrimoniale e familiare.

Per ricevere informazioni o fissare un appuntamento, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici di Confartigianato Reggio Calabria, in via D. Marvasi 8C, a Reggio Calabria. Il servizio è contattabile telefonicamente al numero 0965 313000 oppure tramite email all’indirizzo confartigianato.rc@libero.it. Un riferimento sul territorio per chi desidera ricevere assistenza nella gestione delle pratiche di successione ereditaria, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti burocratici e fiscali e affrontare ogni fase della procedura con maggiore serenità.

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