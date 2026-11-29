Un colpo di Coda nel finale vale l’1-1 che evita il ko. Questo il bicchiere mezzo pieno per il Catania che strappa un pari in rimonta in casa del Casarano. Il bicchiere mezzo vuoto? Per gli etnei sono 3 partite senza vittoria, un rallentamento nella ricorsa ai vertici della classifica, con la prima posizione che oggi dista due punti in più. In contemporanea al pareggio dei siciliani, infatti, è arrivata la vittoria in rimonta del Potenza sull’Audace Cerignola: la capolista, sotto 0-2, segna 3 gol e vince una partita che si era fatta parecchio complicata, salendo a +14 sugli etnei.
Casarano-Catania 1-1: il racconto del match
Il Catania domina nei primi 20 minuti di gioco, sfiora il vantaggio con Bruzzaniti (costretto poi a uscire per infortunio), Perrotta e Caligara, ma al 27′ in vantaggio ci va il Casarano: Patierno (4° gol nelle ultime 3 gare) scambia con Logoluso e batte Dini. Male la difesa catanese che si è fatta trovare impreparata.
Nella ripresa mister Longo cambia l’attacco rossazzurro con Coda per Insigne, mossa che dà i suoi frutti nel finale di partita. All’83’ Coda piazza un pallonetto delizioso dalla trequarti che vale l’1-1, quinto centro stagionale per lui.
Risultati Serie C 16ª Giornata, Girone C
Venerdì 27 novembre
Ore 20:30
Cavese-Scafatese 3-3
Foggia-Casertana 0-3
Sabato 28 novembre
Ore 14:30
Giugliano-Altamura 0-4
Ore 17:30
Salernitana-Monopoli 1-2
Sorrento-Cosenza 2-2
Domenica 29 novembre
Ore 12:30
Barletta-Inter U23 0-0
Ore 14:30
Casarano-Catania 1-1
Potenza-Audace Cerignola 3-2
Ore 17:30
Bari-Savoia
Crotone-Picerno
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 38
- Bari 27*
- Monopoli 26
- Scafatese 25
- Catania 24
- Audace Cerignola 24
- Casertana 24
- Sorrento 24
- Inter U23 24
- Picerno 22*
- Cavese 20
- Barletta 20
- Casarano 20
- Altamura 20
- Salernitana 19
- Savoia 18*
- Cosenza 17
- Giugliano 16
- Foggia 15*
- Crotone 1 (-6)*
* Una partita in più
Prossimo turno, 17ª Giornata di Serie C Girone C
Venerdì 4 dicembre
Ore 20.30
Audace Cerignola-Sorrento
Sabato 5 dicembre
Ore 14.30
Inter U23-Bari
Ore 17.30
Altamura-Crotone
Casertana-Potenza
Savoia-Barletta
Domenica 6 dicembre
Ore 12.30
Catania-Cavese
Ore 14.30
Cosenza-Salernitana
Picerno-Foggia
Ore 17.30
Scafatese-Casarano
Lunedì 7 dicembre
Ore 20.45
Monopoli-Giugliano