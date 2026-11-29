Un colpo di Coda nel finale vale l’1-1 che evita il ko. Questo il bicchiere mezzo pieno per il Catania che strappa un pari in rimonta in casa del Casarano. Il bicchiere mezzo vuoto? Per gli etnei sono 3 partite senza vittoria, un rallentamento nella ricorsa ai vertici della classifica, con la prima posizione che oggi dista due punti in più. In contemporanea al pareggio dei siciliani, infatti, è arrivata la vittoria in rimonta del Potenza sull’Audace Cerignola: la capolista, sotto 0-2, segna 3 gol e vince una partita che si era fatta parecchio complicata, salendo a +14 sugli etnei.

Casarano-Catania 1-1: il racconto del match

Il Catania domina nei primi 20 minuti di gioco, sfiora il vantaggio con Bruzzaniti (costretto poi a uscire per infortunio), Perrotta e Caligara, ma al 27′ in vantaggio ci va il Casarano: Patierno (4° gol nelle ultime 3 gare) scambia con Logoluso e batte Dini. Male la difesa catanese che si è fatta trovare impreparata.

Nella ripresa mister Longo cambia l’attacco rossazzurro con Coda per Insigne, mossa che dà i suoi frutti nel finale di partita. All’83’ Coda piazza un pallonetto delizioso dalla trequarti che vale l’1-1, quinto centro stagionale per lui.

Risultati Serie C 16ª Giornata, Girone C

Venerdì 27 novembre

Ore 20:30

Cavese-Scafatese 3-3

Foggia-Casertana 0-3

Sabato 28 novembre

Ore 14:30

Giugliano-Altamura 0-4

Ore 17:30

Salernitana-Monopoli 1-2

Sorrento-Cosenza 2-2

Domenica 29 novembre

Ore 12:30

Barletta-Inter U23 0-0

Ore 14:30

Casarano-Catania 1-1

Potenza-Audace Cerignola 3-2

Ore 17:30

Bari-Savoia

Crotone-Picerno

Classifica Girone C Serie C

Potenza 38 Bari 27* Monopoli 26 Scafatese 25 Catania 24 Audace Cerignola 24 Casertana 24 Sorrento 24 Inter U23 24 Picerno 22* Cavese 20 Barletta 20 Casarano 20 Altamura 20 Salernitana 19 Savoia 18* Cosenza 17 Giugliano 16 Foggia 15* Crotone 1 (-6)*

* Una partita in più

Prossimo turno, 17ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 4 dicembre

Ore 20.30

Audace Cerignola-Sorrento

Sabato 5 dicembre

Ore 14.30

Inter U23-Bari

Ore 17.30

Altamura-Crotone

Casertana-Potenza

Savoia-Barletta

Domenica 6 dicembre

Ore 12.30

Catania-Cavese

Ore 14.30

Cosenza-Salernitana

Picerno-Foggia

Ore 17.30

Scafatese-Casarano

Lunedì 7 dicembre

Ore 20.45

Monopoli-Giugliano