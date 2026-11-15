Colletta Alimentare, in Calabria raccolte oltre 164 tonnellate di cibo ma è -7,6%. Bene Cosenza, calo netto a Reggio: “pesa la crisi economica”

Oltre 164 tonnellate di alimenti donate in un solo giorno, ma con una diminuzione del 7,6% rispetto allo scorso anno. È il bilancio della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Calabria, che si è svolta sabato 14 novembre nei supermercati aderenti all’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS e organizzata sul territorio dal Banco Alimentare della Calabria. Complessivamente sono stati raccolti 164.400 chilogrammi di generi alimentari, contro i 178mila del 2025, con una flessione di 13.600 chilogrammi. Un risultato che conferma la partecipazione di volontari, associazioni, imprese e cittadini, ma che evidenzia anche le difficoltà economiche che attraversano molte famiglie calabresi, alle prese con l’aumento del costo della vita e la riduzione del potere d’acquisto. Il confronto territoriale mostra differenze significative: Cosenza è l’unica provincia a registrare un incremento delle donazioni, mentre nelle altre quattro si rileva una diminuzione, particolarmente accentuata nel territorio di Reggio Calabria.

Colletta Alimentare in Calabria, i dati delle cinque province

La distribuzione provinciale degli alimenti raccolti vede Cosenza al primo posto con 82.000 chilogrammi, una quantità che rappresenta quasi la metà del totale regionale e che segna un miglioramento rispetto all’edizione precedente. Segue Reggio Calabria con 36.000 chilogrammi, mentre nella provincia di Catanzaro sono stati raccolti 24.000 chilogrammi. Completano il quadro Vibo Valentia, con 15.700 chilogrammi, e Crotone, con 6.700. Il bilancio complessivo evidenzia una contrazione delle donazioni in quattro province su cinque, con il calo più rilevante registrato nel Reggino. La diminuzione assume un significato particolare in un contesto nel quale il bisogno di assistenza alimentare continua a interessare una parte importante della popolazione. I dati, tuttavia, non vengono interpretati dal Banco Alimentare come un segnale di minore generosità, ma come un possibile riflesso delle difficoltà che incidono sulle possibilità economiche di chi vorrebbe contribuire alla raccolta.

A spiegare questa lettura è Annalisa Filice, responsabile della Colletta Alimentare in Calabria, che richiama l’attenzione sul contesto sociale ed economico nel quale si è svolta l’iniziativa. “La diminuzione registrata in alcune province va necessariamente interpretata alla luce del momento storico che stiamo attraversando – spiega Annalisa Filice, responsabile della Colletta Alimentare in Calabria –. L’aumento del costo della vita, le difficoltà economiche delle famiglie e la progressiva riduzione del potere d’acquisto incidono inevitabilmente anche sulla possibilità di donare. Non crediamo che questa flessione rappresenti una minore sensibilità verso chi ha bisogno, quanto piuttosto il riflesso di una situazione complessa che coinvolge una parte sempre più ampia della popolazione. Il risultato di Cosenza dimostra, allo stesso tempo, quanto sia importante continuare a investire nella partecipazione e nel coinvolgimento delle comunità locali. Ogni alimento raccolto è prezioso, perché dietro ogni donazione c’è qualcuno che ha scelto di condividere ciò che poteva”.

Dal 1997 a oggi, quasi trent’anni di solidarietà e volontariato

La Colletta Alimentare in Calabria affonda le proprie radici nell’autunno del 1997, quando un primo gruppo di volontari decise di impegnarsi nella raccolta di generi alimentari destinati alle persone in difficoltà. Da quell’esperienza è nata una rete che nel corso degli anni si è ampliata, coinvolgendo nuove generazioni, associazioni e realtà del territorio. Alcuni dei volontari presenti alla prima edizione continuano ancora oggi a partecipare all’iniziativa, affiancati da persone che hanno raccolto il testimone e contribuito a consolidare una macchina organizzativa che richiede preparazione, coordinamento, trasporto e gestione degli alimenti donati. La giornata della Colletta rappresenta infatti soltanto la parte più visibile di un’attività che comprende numerose operazioni logistiche e che può contare sulla disponibilità gratuita di cittadini impegnati a sostenere chi si trova in condizioni di fragilità.

A ricordare il percorso compiuto è Gianni Romeo, direttore generale del Banco Alimentare della Calabria. “Alcuni dei volontari che erano con noi nel 1997 sono ancora qui, con qualche anno in più ma con lo stesso entusiasmo – racconta Gianni Romeo, direttore generale del Banco Alimentare della Calabria –. Nel corso degli anni tanti altri si sono aggiunti, qualcuno ha lasciato il testimone alle nuove generazioni, e insieme abbiamo costruito una rete straordinaria. Dietro questa giornata c’è un lavoro enorme, fatto di organizzazione, logistica, trasporti e soprattutto di persone che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo. A tutti loro va la nostra riconoscenza. La Colletta è molto più di una raccolta alimentare: è la dimostrazione concreta che, quando una comunità si mette insieme, può fare qualcosa di importante per gli altri”.

La solidarietà arriva nelle carceri di Locri e Reggio Calabria

Tra gli aspetti più significativi dell’edizione 2026 figura anche il coinvolgimento di due istituti penitenziari calabresi. Le Case Circondariali di Locri e Reggio Calabria hanno infatti partecipato alla Colletta Alimentare, contribuendo a estendere l’iniziativa anche all’interno delle strutture detentive. Un’esperienza che attribuisce alla solidarietà un significato particolare, offrendo anche a chi vive una condizione di privazione della libertà la possibilità di prendere parte a un’attività rivolta al sostegno delle persone in difficoltà. La partecipazione dei due istituti si inserisce nel quadro di una mobilitazione che ha coinvolto realtà differenti della società calabrese, dimostrando come la condivisione possa trovare spazio anche in contesti lontani dalla quotidianità dei supermercati e delle associazioni di volontariato. Un contributo che si affianca a quello dei cittadini e delle tante organizzazioni impegnate nella raccolta dei prodotti alimentari.

Gli studenti del Liceo Capialbi di Vibo Valentia tra i protagonisti della Colletta

Un ruolo importante è stato svolto anche dai giovani volontari, presenti soprattutto nei supermercati per affiancare gli operatori del Banco Alimentare nelle attività di raccolta e sensibilizzazione. Tra le esperienze segnalate figura quella degli studenti del Liceo Capialbi di Vibo Valentia, che, accompagnati dai docenti e sostenuti dal dirigente scolastico, hanno partecipato alla Colletta nei punti vendita di Vibo Valentia, Pizzo e Maierato. I ragazzi hanno dedicato il proprio sabato all’iniziativa, svegliandosi all’alba e affrontando anche spostamenti da centri lontani per raggiungere i supermercati assegnati. Durante la giornata hanno incontrato persone con esperienze e condizioni economiche differenti: cittadini disponibili a donare pur avendo risorse limitate, persone che in passato avevano ricevuto aiuto attraverso la rete del Banco Alimentare e altre che si sono rivolte direttamente ai volontari per chiedere sostegno. Una partecipazione che ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino situazioni di fragilità sociale e di contribuire concretamente a un’iniziativa collettiva.

Il Liceo Capialbi ha voluto inoltre ricordare Antonello Murone, figura profondamente legata alla storia del Banco Alimentare nel Vibonese, il cui esempio continua a essere valorizzato attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. Nell’edizione di quest’anno, la partecipazione del mondo scolastico si è espressa soprattutto mediante la presenza diretta degli studenti nei punti vendita, piuttosto che attraverso raccolte alimentari organizzate all’interno degli istituti. Una scelta che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi direttamente con i cittadini e con l’attività quotidiana dei volontari, contribuendo non soltanto alla raccolta dei generi alimentari, ma anche alla diffusione dei valori della condivisione e della responsabilità sociale.

Il Banco Alimentare ringrazia i volontari: “Un esercito del bene”

Nonostante la flessione delle quantità raccolte, il Banco Alimentare della Calabria sottolinea il valore della partecipazione e dell’impegno dimostrato dai cittadini. Il presidente Gerardo Franco Falcone richiama l’attenzione sul significato di ogni singola donazione, ricordando che i risultati dell’iniziativa non possono essere valutati esclusivamente attraverso le statistiche. “In questi trent’anni abbiamo imparato che il successo della Colletta non si misura soltanto con i chilogrammi raccolti – sottolinea Gerardo Franco Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria –. Naturalmente i numeri contano, perché ci permettono di sostenere concretamente tante persone in difficoltà. Ma c’è qualcosa che non entra nelle statistiche: la disponibilità di chi si ferma, di chi dona anche un solo pacco di pasta, di chi dedica un’intera giornata agli altri. In una regione particolare come la nostra, dove le difficoltà sono tante e spesso silenziose, anche un piccolo gesto vale doppio, forse triplo. Per questo vogliamo ringraziare tutti, nessuno escluso. Abbiamo ancora una volta potuto contare su quello che ci piace chiamare un vero e proprio esercito del bene”.

Gli alimenti raccolti saranno distribuiti attraverso la rete che sostiene oltre 130mila persone

Conclusa la giornata di raccolta, per il Banco Alimentare della Calabria si apre ora la fase di organizzazione e distribuzione dei prodotti donati. I 164.400 chilogrammi di alimenti saranno sottoposti alle operazioni di sistemazione e stoccaggio, prima di essere destinati alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare. Attraverso questa rete viene garantito un sostegno a oltre 130mila persone in condizioni di fragilità, un dato che restituisce la dimensione del bisogno alimentare presente sul territorio regionale e l’importanza di assicurare continuità agli interventi. La Colletta Nazionale rappresenta infatti uno degli appuntamenti più visibili dell’attività del Banco Alimentare, ma il lavoro di recupero, gestione e distribuzione degli alimenti prosegue durante tutto l’anno, attraverso la collaborazione con le realtà territoriali impegnate nell’assistenza alle persone e alle famiglie.

Il bilancio della trentesima edizione consegna così due elementi sui quali riflettere: da una parte una partecipazione che ha consentito di raccogliere oltre 164 tonnellate di prodotti, dall’altra una diminuzione delle donazioni che il Banco Alimentare collega alle crescenti difficoltà economiche della popolazione. La disponibilità dei volontari, il coinvolgimento degli studenti e la partecipazione delle strutture penitenziarie dimostrano la capacità dell’iniziativa di raggiungere realtà diverse della Calabria. La conclusione della Colletta non interrompe quindi l’impegno dell’organizzazione, chiamata a trasformare gli alimenti raccolti in un sostegno concreto per migliaia di persone. Dietro ogni pacco di pasta, ogni scatola e ogni bottiglia d’olio donata rimane il contributo di chi ha scelto di condividere una parte delle proprie risorse con chi ne ha bisogno, anche in un periodo segnato da difficoltà economiche sempre più diffuse.