Passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione dei disastri ambientali, attraverso investimenti strutturali, monitoraggio del territorio e una maggiore cooperazione tra le Regioni del Mediterraneo. È il messaggio portato dalla Calabria alla 54ª Assemblea generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM), in corso a Stavanger, in Norvegia. L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, è intervenuto alla riunione plenaria della Commissione Intermediterranea, dedicata al tema “La resilienza nel Mediterraneo: acqua, clima e preparazione alle crisi”, illustrando le iniziative avviate dalla Regione per affrontare le principali criticità ambientali del territorio. Dalla siccità agli eventi meteorologici estremi, dall’erosione costiera alla tutela delle risorse idriche, l’intervento ha posto al centro la necessità di costruire politiche capaci di ridurre i rischi climatici prima che si trasformino in emergenze, valorizzando il confronto e lo scambio di esperienze tra i territori europei.

Montuoro: “La Calabria vive quotidianamente le sfide del cambiamento climatico”

Nel corso della riunione, l’assessore ha richiamato l’attenzione sulla particolare vulnerabilità del bacino mediterraneo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, evidenziando come la posizione geografica e le caratteristiche del territorio calabrese rendano necessaria una programmazione sempre più attenta. La Regione, ha spiegato Montuoro, intende affrontare queste criticità attraverso interventi concreti di governo del territorio, superando un approccio fondato prevalentemente sulla risposta alle calamità. “Il Mediterraneo è oggi uno dei luoghi nei quali gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano con maggiore intensità. La Calabria, una montagna in mezzo al mare, nel cuore geografico e baricentrico del Mediterraneo, vive quotidianamente queste sfide. Ed è proprio per questo che abbiamo scelto di trasformare la resilienza climatica in un programma concreto di governo del territorio”, ha sottolineato l’assessore.

Montuoro ha quindi insistito sulla necessità di modificare il modo in cui vengono affrontate le criticità ambientali, puntando su una pianificazione preventiva e su investimenti duraturi. “Dobbiamo smettere di inseguire le emergenze e cominciare ad anticiparle. La resilienza climatica non può esaurirsi nella capacità di riparare i danni dopo una calamità, ma deve fondarsi su una programmazione efficace, su investimenti strutturali e su politiche condivise di prevenzione”.

Servizio idrico, Arrical e Sorical: la riforma illustrata al confronto europeo

Tra le esperienze presentate dalla Calabria, particolare attenzione è stata dedicata alla riorganizzazione del servizio idrico integrato regionale, realizzata attraverso l’istituzione di Arrical e l’individuazione di Sorical come gestore unico. Si tratta di una riforma strutturale finalizzata a superare la frammentazione delle precedenti gestioni e a garantire un governo unitario dell’intero ciclo dell’acqua, dall’approvvigionamento alla distribuzione, fino alle reti fognarie e alla depurazione. Il percorso punta a migliorare la programmazione degli investimenti, ridurre le perdite idriche e aumentare l’efficienza del servizio, rafforzando la capacità del territorio di affrontare periodi di siccità e situazioni di scarsità d’acqua. Un’impostazione che, nel quadro delle politiche di adattamento climatico, attribuisce alla gestione delle risorse idriche un ruolo centrale per la sicurezza ambientale e la sostenibilità dei territori.

Monitoraggio di mare e fiumi: oltre 300 operatori e tecnologie digitali

L’assessore ha illustrato anche il sistema integrato di monitoraggio del mare e dei corsi d’acqua, che coinvolge oltre 300 operatori, insieme a enti regionali e organismi tecnici. Le attività si avvalgono di imbarcazioni, droni, tecnologie satellitari e strumenti digitali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di controllo e osservazione delle condizioni ambientali. A questo sistema si affianca CalabriAmbiente, l’applicazione digitale attraverso la quale i cittadini possono consultare informazioni aggiornate sulla qualità delle acque, sul monitoraggio ambientale e sulle principali criticità presenti sul territorio. Due strumenti che la Regione ha presentato nel corso del confronto europeo come parte del proprio percorso di rafforzamento della prevenzione e della conoscenza dei fenomeni ambientali, attraverso il coinvolgimento delle strutture tecniche e l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Una strategia comune per il Mediterraneo contro siccità e rischi climatici

Nel corso della riunione plenaria è stata ribadita l’importanza di una Strategia macroregionale per il Mediterraneo, sostenuta dalla Calabria attraverso il lavoro della Commissione Intermediterranea. L’obiettivo è creare una cornice stabile di cooperazione tra le Regioni, capace di favorire la condivisione delle conoscenze, la pianificazione di interventi comuni e il rafforzamento delle politiche di prevenzione rispetto ai rischi climatici e ambientali. Secondo Montuoro, le analogie geografiche e le fragilità condivise dai territori mediterranei rendono necessario un coordinamento che non si limiti alla gestione delle conseguenze delle calamità, ma permetta di programmare azioni e investimenti nel lungo periodo.

“I nostri territori condividono caratteristiche geografiche, fragilità e rischi molto simili e, proprio per questo, hanno bisogno di strategie comuni. Non servono soltanto risorse per affrontare le conseguenze delle calamità: servono strumenti stabili e investimenti pluriennali per ridurre i rischi prima che si trasformino in emergenze”, ha evidenziato l’assessore.

A conclusione del suo intervento, Montuoro ha richiamato la responsabilità delle Regioni nel trasformare gli obiettivi europei in azioni operative e risultati concreti per le comunità, ribadendo la disponibilità della Calabria a rafforzare la collaborazione con gli altri territori del Mediterraneo. “La resilienza non si misura soltanto nelle strategie che approviamo, ma nella capacità di trasformarle in infrastrutture, controlli, prevenzione e risultati per i cittadini. L’Europa ha bisogno di Regioni protagoniste, capaci di condividere conoscenze, costruire partenariati e tradurre gli obiettivi comunitari in soluzioni operative. La Calabria vuole contribuire a questo percorso, rafforzando la cooperazione con tutte le Regioni del Mediterraneo”, ha concluso Montuoro.