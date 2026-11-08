Cittanova, da ospedale in disuso a casa di comunità: i lavori proseguono a ritmo serrato | VIDEO

A Cittanova sono a buon punto i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale in disuso che, grazie ai fondi PNRR e alla sinergia tra Regione, ASP e Comune, diventerà presto un nuovo ospedale di comunità. La struttura è stata disposta inizialmente per 20-30 posti letto per pazienti post acuti, alleggerendo così il carico sui vicini ospedale di Polistena. I cantieri per la degenza chiuderanno in poche settimane mentre l’inaugurazione definitiva è attesa tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo.

Nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le parole del Sindaco di Cittanova Domenico Antico.