Cittanova, da ospedale in disuso a casa di comunità: i lavori proseguono a ritmo serrato | VIDEO

Grazie ai fondi PNRR e alla collaborazione tra Regione, ASP e Comune, la struttura diventerà un ospedale di comunità per pazienti post-acuti

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A Cittanova sono a buon punto i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale in disuso che, grazie ai fondi PNRR e alla sinergia tra Regione, ASP e Comune, diventerà presto un nuovo ospedale di comunità. La struttura è stata disposta inizialmente per 20-30 posti letto per pazienti post acuti, alleggerendo così il carico sui vicini ospedale di Polistena. I cantieri per la degenza chiuderanno in poche settimane mentre l’inaugurazione definitiva è attesa tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo.

Nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le parole del Sindaco di Cittanova Domenico Antico.

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