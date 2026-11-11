Cirò, una mattinata di emozioni con la Polizia di Stato: sorrisi, abbracci e una sorpresa per i ragazzi dell’UNITALSI

Una mattinata speciale, fatta di sorrisi, abbracci, emozioni e momenti di autentica spensieratezza. La Polizia di Stato ha incontrato i ragazzi dell’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e ai Santuari Internazionali), sezione di Cirò, regalando loro una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. Gli Agenti hanno trascorso del tempo insieme ai giovani, entrando in sintonia con loro attraverso momenti di gioco, allegria e tante emozionanti risate. Un incontro semplice, ma ricco di significato, durante il quale i poliziotti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino questi ragazzi speciali, condividendo attimi di autentica felicità e dimostrando, ancora una volta, quanto sia importante la vicinanza delle istituzioni alla comunità.

Nel corso della mattinata, gli Agenti hanno, inoltre, donato ai ragazzi alcuni gadget della Polizia di Stato, un piccolo pensiero accolto con grande entusiasmo e felicità. A rendere ancora più emozionante il momento dei saluti sono stati proprio i ragazzi che, al termine della mattinata trascorsa insieme, hanno manifestato tutto il loro affetto e la loro gratitudine attraverso baci, abbracci e sorrisi carichi di emozione. Un’esperienza che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i presenti, ricordando come, al di là dei ruoli istituzionali, siano i gesti di attenzione, la disponibilità e la vicinanza umana a fare davvero la differenza.

Perché esserci, ascoltare, condividere un sorriso e regalare un momento di felicità rappresenta una delle espressioni più belle del servizio alla comunità. La presenza della Polizia di Stato in questa importante giornata, fortemente voluta dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, testimonia l’attenzione costante dell’Istituzione verso le realtà associative impegnate nel sociale e il valore della prossimità alla cittadinanza, soprattutto nei contesti di solidarietà e inclusione.