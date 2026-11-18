Nuove decisioni del Governo in materia di infrastrutture, investimenti pubblici, sviluppo dei territori e ricostruzione scolastica. Il CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, si è riunito martedì 17 novembre 2026, adottando una serie di provvedimenti che riguardano la mobilità urbana, le politiche di coesione e il finanziamento di interventi pubblici in diverse aree del Paese. La seduta è stata presieduta dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, vicepresidente del CIPESS, alla presenza del segretario del Comitato, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

Tra le decisioni assunte figurano l’autorizzazione all’utilizzo di circa 21,6 milioni di euro per il sistema filoviario di Verona, provvedimenti relativi ai fondi per lo sviluppo e la coesione in diverse Regioni e l’approvazione del Piano annuale 2026 per la ricostruzione degli edifici scolastici nei territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009.

Infrastrutture, il CIPESS autorizza 21,6 milioni per il sistema filoviario di Verona

Una delle principali decisioni riguarda il sistema filoviario della città di Verona. Il Comitato ha autorizzato l’utilizzo di risorse residue precedentemente non impiegate, per un importo di circa 21,6 milioni di euro, a favore della realizzazione dell’infrastruttura. Contestualmente è stato rideterminato il contributo statale complessivo previsto dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, portandolo a circa 113,97 milioni di euro, entro il limite del 60% dei costi totali. Il provvedimento interviene dunque sul quadro finanziario dell’opera, consentendo l’utilizzo di risorse già disponibili e non precedentemente impiegate.

Fondi per lo sviluppo e la coesione: le decisioni per Liguria, Umbria e Piemonte

Un capitolo significativo della riunione è stato dedicato alle politiche di coesione territoriale, attraverso una serie di decisioni relative ai programmi operativi complementari e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Per la Regione Liguria, il CIPESS ha disposto l’adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020, con la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) relativo allo stesso periodo di programmazione.

Il Comitato ha inoltre approvato un ulteriore provvedimento riguardante il Piano sviluppo e coesione della Liguria, in attuazione dell’articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo anche un incremento dell’imputazione programmatica delle risorse FSC 2021-2027 a favore della Regione. Per la Regione Umbria è stata invece approvata l’adozione del Programma operativo complementare 2014-2020, in applicazione delle disposizioni normative richiamate nel provvedimento.

Novità anche per il Piemonte, con l’approvazione dell’atto integrativo all’Accordo per la coesione e l’assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, secondo quanto previsto dalla legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni.

Mobilità sostenibile e recupero ambientale: interventi nel Comune di Statte

Le decisioni del CIPESS riguardano anche il Comune di Statte, in provincia di Taranto, destinatario di un provvedimento per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Il Comitato ha approvato l’assegnazione di risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, in applicazione dell’articolo 28, comma 4, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Il provvedimento si inserisce tra le decisioni dedicate agli investimenti territoriali, con particolare riferimento alle infrastrutture per la riqualificazione ambientale e a quelle destinate alla mobilità sostenibile.

Imprese e competitività: approvata una modifica al programma del Ministero

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema delle politiche per le imprese e la competitività. Il CIPESS ha approvato una modifica del Programma operativo complementare Imprese e Competitività (POC IC), collegato al PON “Imprese e competitività” della programmazione 2014-2020, di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il provvedimento fa riferimento alla delibera CIPE n. 10 del 2016 e riguarda il quadro di programmazione degli interventi destinati al sistema produttivo.

Terremoto dell’Aquila, approvato il Piano 2026 per la ricostruzione delle scuole

Tra le decisioni di maggiore rilievo figura anche un nuovo passaggio nel percorso di ricostruzione post terremoto in Abruzzo. Il Comitato ha infatti approvato il Piano annuale 2026 relativo al settore della ricostruzione degli edifici pubblici destinati all’istruzione primaria e secondaria, con particolare riferimento agli edifici scolastici della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Insieme al Piano è stato approvato anche il finanziamento degli interventi, nell’ambito delle attività finalizzate al recupero del patrimonio scolastico danneggiato dal terremoto. La decisione riguarda quindi uno dei settori centrali della ricostruzione, quello delle strutture destinate alle attività educative e scolastiche nei territori interessati dal sisma.

Investimenti pubblici, approvato il riparto 2026 per i Nuclei di valutazione

Un altro provvedimento adottato dal CIPESS riguarda il monitoraggio e la valutazione degli investimenti pubblici. Il Comitato ha approvato il Piano di riparto per l’anno 2026 del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) operanti presso le amministrazioni centrali e regionali. Il provvedimento riguarda le risorse destinate a sostenere le attività tecniche di valutazione e verifica connesse agli investimenti pubblici.

Beni confiscati e sicurezza delle scuole: le informative esaminate dal CIPESS

La seduta del 17 novembre si è conclusa con l’esame di due informative su temi di particolare interesse pubblico. La prima riguarda la Relazione annuale 2026 sull’attuazione della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, prevista dalla delibera CIPE n. 53 del 2018. La seconda informativa è dedicata al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dall’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare, il Comitato ha esaminato la relazione semestrale al 30 giugno 2026 sullo stato di avanzamento del primo e del secondo programma stralcio. Per queste due tematiche, il comunicato riferisce della presentazione delle informative al Comitato, senza indicare l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Le decisioni del CIPESS del 17 novembre 2026: infrastrutture e sviluppo al centro della riunione

La riunione del 17 novembre 2026 ha quindi interessato diversi ambiti dell’intervento pubblico, dalla mobilità urbana alla ricostruzione scolastica, passando per la programmazione dei fondi di coesione, gli investimenti territoriali e le attività di valutazione della spesa pubblica. Le decisioni coinvolgono, con provvedimenti differenti, Verona, Liguria, Umbria, Piemonte, Statte e i territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009. Il quadro delineato dal CIPESS comprende sia autorizzazioni e assegnazioni di risorse sia modifiche alla programmazione finanziaria, oltre all’approvazione di piani e all’esame di informative sullo stato di attuazione degli interventi pubblici. Per i territori interessati, i provvedimenti rappresentano nuovi passaggi amministrativi e finanziari nei rispettivi programmi di investimento, la cui realizzazione seguirà le procedure previste per ciascun intervento.