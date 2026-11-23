Trasformare il dolore di una perdita in un’occasione di crescita, solidarietà e consapevolezza per le nuove generazioni. È questo l’obiettivo della borsa di studio dedicata alla memoria di Michele Amato, il giovane di Cinquefrondi prematuramente scomparso a seguito di un tragico incidente stradale, la cui storia continua a rappresentare un messaggio di generosità e speranza grazie alla donazione dei suoi organi. L’iniziativa, promossa dalla ONG “La Vita per Te”, ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Conia e dell’assessora alle Politiche sociali e all’Istruzione Roberta Manfrida, che hanno espresso soddisfazione per l’avvio del progetto. La borsa di studio intende coinvolgere gli studenti residenti nel comune attraverso un percorso di riflessione dedicato alla memoria, alla responsabilità individuale e collettiva, alla sicurezza stradale e al valore della vita.

Una borsa di studio per Michele Amato: il concorso dedicato agli studenti di Cinquefrondi

Il progetto prevede l’assegnazione di una borsa di studio attraverso un concorso che inviterà gli studenti a realizzare un elaborato personale dal titolo “La vita di un sogno spezzato: Michele Amato”. Attraverso questa iniziativa, i giovani saranno chiamati a riflettere sul significato della vita e sull’importanza dei comportamenti responsabili, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali e alla cultura della solidarietà. “Il Comune di Cinquefrondi ha accolto favorevolmente la proposta, manifestando la propria disponibilità a sostenerne concretamente la realizzazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e amministrativa della ONG promotrice. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’associazione “La Vita per Te” e all’avvocato Antonio Cimino, responsabile del progetto, per aver promosso un’iniziativa capace di trasformare il ricordo di Michele in un’opportunità educativa per i ragazzi del territorio“, affermano il sindaco Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida.

Il dono di Michele Amato: la donazione degli organi come messaggio di solidarietà

Al centro del progetto non c’è soltanto il ricordo della tragica scomparsa di Michele, ma anche il valore di un gesto di straordinaria generosità: la donazione dei suoi organi. Una scelta che ha consentito di trasformare una tragedia in una possibilità di vita per altre persone, lasciando un messaggio di solidarietà che va oltre il dolore della perdita. È proprio questo uno dei significati più profondi della borsa di studio: fare in modo che il nome di Michele continui a vivere nella memoria della comunità e nella coscienza delle nuove generazioni, promuovendo la cultura della donazione, il rispetto della vita e l’attenzione verso gli altri. Il percorso educativo vuole quindi ricordare Michele non soltanto per una vita interrotta prematuramente, ma anche per la speranza che il suo gesto ha saputo lasciare.

Conia e Manfrida: “uUna comunità non dimentica i propri figli”

Il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e l’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione, Roberta Manfrida, hanno sottolineato con una dichiarazione congiunta il valore umano, educativo e sociale dell’iniziativa. “Una comunità non dimentica i propri figli. Li custodisce nella memoria e cerca, anche attraverso il dolore, di costruire occasioni di crescita e di speranza. La borsa di studio dedicata a Michele Amato rappresenta proprio questo: un modo per trasformare una tragedia che ha segnato profondamente Cinquefrondi in un messaggio rivolto alle nuove generazioni. La donazione degli organi di Michele ci consegna una lezione di umanità che va oltre ogni parola: anche quando una vita si interrompe, la solidarietà può continuare a generare vita. È un messaggio che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere, soprattutto ai più giovani. Ringraziamo sinceramente la ONG La Vita per Te e l’Avv. Antonio Cimino per aver promosso questa iniziativa, che trova nell’Amministrazione comunale un interlocutore attento e partecipe. Investire nella formazione, nella sensibilizzazione e nella memoria significa investire nel futuro della nostra comunità”, sottolineano.

Cinquefrondi, il diritto allo studio e la memoria al centro delle iniziative comunali

Il nuovo progetto si inserisce in un percorso già avviato dall’Amministrazione comunale per sostenere il diritto allo studio e valorizzare la memoria di persone legate alla comunità. In precedenza, infatti, il Comune aveva istituito una borsa di studio dedicata alla memoria del dottor Raffaele Manferoce, rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Don Milani”. Le due iniziative, pur differenti, condividono una medesima finalità: riconoscere nell’istruzione, nella cultura e nella memoria strumenti fondamentali per costruire una comunità più consapevole, solidale e attenta ai giovani. La borsa di studio dedicata a Michele Amato aggiunge a questo percorso una riflessione sulla sicurezza stradale e sull’importanza della donazione degli organi, coinvolgendo direttamente gli studenti attraverso la realizzazione di un elaborato personale.