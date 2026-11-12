Cinquefrondi tra i Comuni d’eccellenza in Italia: il modello amministrativo protagonista all’Assemblea nazionale ANCI

Cinquefrondi tra le realtà italiane selezionate dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’utilizzo delle risorse del bando nazionale “Risorse in Comune”. A darne notizia è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Conia, che annuncia anche la realizzazione di un video istituzionale dedicato al modello amministrativo locale e la partecipazione del primo cittadino alla prossima Assemblea nazionale dell’ANCI. Una notizia accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione, che in una nota parla “di un riconoscimento particolarmente importante per la comunità e per il lavoro svolto dagli uffici comunali”. “Cinquefrondi sul tetto d’Italia per efficienza e innovazione: i funzionari del Dipartimento della Funzione Pubblica in città per certificare l’eccellenza del Comune e immortalare il modello amministrativo in un video istituzionale nazionale. Il Sindaco Avv. Michele Conia invitato a intervenire all’Assemblea Nazionale ANCI davanti al Ministro!”, si legge nella comunicazione dell’Ente.

Cinquefrondi selezionata per l’utilizzo delle risorse pubbliche

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, Cinquefrondi è stata individuata tra le realtà che si sono distinte per la gestione delle risorse messe a disposizione dal bando nazionale “Risorse in Comune”. “Un risultato storico, sensazionale e di straordinario prestigio istituzionale per la comunità di Cinquefrondi. L’Amministrazione Comunale e il Sindaco Avv. Michele Conia celebrano oggi un traguardo che proietta la città nell’élite dell’eccellenza amministrativa italiana. Il Comune è stato infatti selezionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le pochissime realtà in tutta Italia a essersi distinte per aver utilizzato nel modo migliore, più rapido e più efficiente le risorse messe a disposizione dal bando nazionale “Risorse in Comune””, afferma l’Amministrazione.

“Nella giornata di ieri, una delegazione ufficiale di funzionarie della Funzione Pubblica è giunta in Municipio per un sopralluogo approfondito. Le inviate del Ministero hanno verificato passo dopo passo l’intero e straordinario lavoro svolto dall’Ente, rimanendo entusiaste di fronte alla lungimiranza amministrativa e alla capacità di tradurre i fondi pubblici in opere d’avanguardia già pienamente operative”, prosegue la nota.

La nuova Camera Immersiva nella Casa della Cultura e del Museo

Uno dei progetti al centro della visita è stata la Camera Immersiva dedicata alla storia e all’identità di Cinquefrondi, realizzata all’interno della nuova Casa della Cultura e del Museo. L’Amministrazione sottolinea il valore dell’infrastruttura, già attiva e fruibile, evidenziando anche il contributo di due giovani talenti del territorio che hanno curato la componente artistica del progetto.

“Al centro della visita ministeriale di ieri vi è stata la nuova, magnifica Camera Immersiva sulla storia e sull’identità di Cinquefrondi, allestita all’interno dei locali della nuova Casa della Cultura e del Museo. Un’infrastruttura tecnologica e culturale di altissimo profilo, già attiva e fruibile, che rappresenta il fiore all’occhiello della programmazione dell’Amministrazione e la cui parte artistica è stata interamente curata da due giovani talenti cinquefrondesi, a dimostrazione delle straordinarie competenze presenti sul territorio”, spiega l’Ente.

Un video istituzionale nazionale per raccontare il modello Cinquefrondi

La visita delle funzionarie della Funzione Pubblica è stata anche l’occasione per realizzare un video reportage istituzionale dedicato all’esperienza amministrativa del Comune. Come riferisce l’Amministrazione, Cinquefrondi è stata scelta insieme ad altre realtà italiane per documentare alcune delle pratiche considerate particolarmente significative nella gestione dei fondi pubblici.

“Folgorate dall’eccellenza del progetto, le funzionarie del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno deciso di immortalare il modello Cinquefrondi: il Comune è stato infatti scelto, insieme a pochissimi altri in tutta Italia, per la realizzazione di uno speciale video reportage istituzionale, ufficiale e nazionale, destinato a raccontare le migliori pratiche italiane nella gestione dei fondi pubblici e della funzione amministrativa”, si legge nella nota.

Il sindaco Michele Conia invitato a intervenire all’Assemblea nazionale ANCI

Il percorso di valorizzazione dell’esperienza amministrativa di Cinquefrondi proseguirà dunque in occasione dell’appuntamento nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il sindaco Michele Conia è stato invitato a intervenire per illustrare il lavoro svolto dal Comune, alla presenza del ministro per la Pubblica Amministrazione.

“Il video girato ieri a Cinquefrondi dalla Funzione Pubblica non rimarrà un documento isolato, ma diverrà un manifesto di buona amministrazione a livello nazionale. Verrà infatti presentato e proiettato ufficialmente davanti alla platea di tutti i Sindaci d’Italia in occasione della prossima Assemblea Nazionale dell’ANCI”, annuncia l’Amministrazione. “In quel prestigioso consesso, il Sindaco Michele Conia interverrà per raccontare l’esperienza vincente della nostra comunità alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione e delle massime autorità dello Stato, consacrando Cinquefrondi a modello nazionale d’ispirazione per i Comuni di tutta la penisola”, aggiunge la nota.

Il ringraziamento agli uffici comunali e alla comunità

Nella parte conclusiva della comunicazione, l’Amministrazione evidenzia il ruolo svolto dalla struttura comunale nella realizzazione dei progetti e nella gestione delle risorse disponibili. Un riconoscimento che viene condiviso con gli uffici e con quanti hanno contribuito al percorso amministrativo, dalla programmazione degli interventi fino alla loro realizzazione. “Questo traguardo eccezionale attesta la straordinaria vitalità e la lungimiranza di una classe dirigente che, con passione, competenza e un amore viscerale per il proprio territorio, sa intercettare finanziamenti complessi e trasformarli in servizi d’eccellenza in tempi record. Un risultato reso possibile anche grazie al prezioso e instancabile lavoro degli uffici comunali, ai quali va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati in ogni fase del progetto”, sottolinea l’Ente.

“La selezione tra i pochissimi virtuosi d’Italia e la consacrazione all’Assemblea ANCI certificano che Cinquefrondi non solo sa programmare il futuro, ma è oggi punto di riferimento nazionale di un’amministrazione pubblica efficiente, innovativa e vincente”, conclude la nota dell’Amministrazione comunale di Cinquefrondi.