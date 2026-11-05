Cinquefrondi, Tony Massaro è il nuovo Sindaco dei Ragazzi: insediato il Consiglio comunale dei giovani

Una giornata all’insegna della partecipazione democratica e dell’impegno civico a Cinquefrondi, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi. La Sala consiliare del Comune ha ospitato un appuntamento particolarmente partecipato, che ha visto protagonisti i giovani cittadini chiamati a vivere un’esperienza diretta di rappresentanza e responsabilità istituzionale. Nel corso della seduta, Tony Massaro è stato proclamato nuovo Sindaco dei Ragazzi, raccogliendo il testimone da Emma Cannatà, primo cittadino uscente, alla quale l’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto durante il precedente mandato. Un riconoscimento è stato espresso anche nei confronti di Ludovica Albanese, candidato alla carica di Sindaco, per l’impegno, la partecipazione e lo spirito democratico dimostrati durante la campagna elettorale.

Cinquefrondi, il sindaco Michele Conia consegna la Costituzione ai ragazzi

Uno dei momenti più significativi della cerimonia è stato l’intervento del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, che si è rivolto direttamente ai giovani presenti nell’aula consiliare, sottolineando il valore educativo e civico dell’iniziativa. Conia ha evidenziato come il Consiglio Comunale dei Ragazzi “rappresenti un’importante palestra di democrazia, ascolto e responsabilità, attraverso la quale i più giovani possono avvicinarsi al funzionamento delle istituzioni e comprendere il significato della partecipazione alla vita pubblica”.A conclusione del suo intervento, il primo cittadino ha consegnato personalmente a tutti i ragazzi una copia della Costituzione italiana, indicandola come riferimento fondamentale per orientare l’impegno civico e promuovere i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà.

Consiglio Comunale dei Ragazzi, la nuova Giunta guidata da Tony Massaro

Durante la cerimonia sono stati ufficializzati anche i componenti della nuova Giunta comunale dei ragazzi, che affiancherà il sindaco Tony Massaro nello svolgimento delle attività e nella realizzazione delle iniziative dedicate alla comunità giovanile. Il ruolo di Vice Sindaco, con delega all’Ambiente, è stato affidato a Michele Delli Gatti, mentre Vittoria Ladini si occuperà della Comunicazione. Sofia Fiorillo avrà le deleghe alla Cultura e all’Abbellimento, mentre Dafne Fazzalari seguirà le Pari Opportunità. A Nicolò Cuiuli sono state assegnate le deleghe ai Giochi tradizionali e alle Feste. La delega allo Sport sarà di competenza di Lorenzo Bulzomì, mentre Cecilia Gallo si occuperà di Musica, Solidarietà, Amicizia e Bullismo. La nuova squadra avrà così la possibilità di confrontarsi su diversi temi che riguardano la vita dei più giovani, contribuendo alle attività del Consiglio comunale dei ragazzi.

Politiche giovanili, la collaborazione tra Comune e scuola

L’insediamento del nuovo Consiglio rappresenta anche il risultato della collaborazione tra Amministrazione comunale, istituzioni scolastiche e volontari del Servizio Civile, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Il Comune di Cinquefrondi ha rivolto un ringraziamento particolare ai volontari del Servizio Civile per il lavoro organizzativo svolto e alla scuola per la costante collaborazione, evidenziando l’importanza del rapporto tra le due istituzioni nella formazione dei cittadini di domani. Un riconoscimento è stato inoltre rivolto al consigliere delegato alle Politiche Giovanili Michele Spanò e all’assessore alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida, che hanno seguito e curato le diverse fasi dell’iniziativa.