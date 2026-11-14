Cinquefrondi, svolta per la sanità nella Piana: da lunedì assistenza medica H24 alla Casa della Comunità

Una svolta importante per la sanità territoriale nella Piana di Gioia Tauro. Da lunedì 16 novembre 2026, la Casa della Comunità di Cinquefrondi, situata in via Roma 29/A, potenzierà la propria attività con l’avvio dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) a gestione pubblica, garantendo una presenza medica continuativa nell’arco delle 24 ore durante i giorni feriali. Un passo significativo per rafforzare l’assistenza sanitaria di prossimità e offrire ai cittadini un punto di riferimento pubblico per le cure primarie, la prevenzione e la gestione delle patologie croniche. Ad annunciare la novità è il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, che sottolinea “l’importanza di un progetto sostenuto fin dall’inizio dall’Amministrazione comunale, attraverso la scelta di mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria i locali dell’ex Tribunale. La struttura è stata così destinata a ospitare servizi sanitari e sociosanitari rivolti non soltanto alla popolazione di Cinquefrondi, ma all’intero comprensorio della Piana”.

Il nuovo assetto organizzativo prende forma attraverso la Determina n. 3450 del 14 novembre 2026, adottata dal direttore del Distretto sanitario di Palmi dell’ASP di Reggio Calabria, Salvatore Barillaro. Il provvedimento sancisce l’avvio dell’AFT, che avrà la propria sede principale nella Casa della Comunità di Cinquefrondi e sarà coordinata dal dottor Rocco Pugliese.

Assistenza medica H24 a Cinquefrondi: come funzionerà il nuovo servizio

La principale novità riguarda l’integrazione tra i medici di medicina generale e il servizio di continuità assistenziale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una copertura medica continuativa nei giorni feriali. Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 sarà assicurata la presenza nella struttura di almeno un medico dell’AFT, grazie all’organizzazione in rete di 18 medici di medicina generale. Durante questa fascia oraria sarà possibile usufruire di prestazioni di medicina di base, visite mediche, prescrizioni dematerializzate, aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), attività di screening e prevenzione. Dalle ore 20:00 alle ore 8:00 subentrerà invece il servizio di Continuità Assistenziale, la Guardia Medica, assicurando così una copertura sanitaria nell’arco delle 24 ore durante le giornate feriali. Si tratta di un modello organizzativo pensato per garantire una maggiore continuità delle cure, migliorare l’accessibilità ai servizi e offrire risposte più tempestive ai bisogni sanitari della popolazione, soprattutto in un territorio che da tempo deve confrontarsi con carenze assistenziali e difficoltà di accesso alle prestazioni.

Casa della Comunità di Cinquefrondi: gli ambulatori specialistici già attivi

L’avvio della nuova AFT si inserisce in un percorso più ampio di potenziamento della Casa della Comunità, dove sono già disponibili numerosi servizi sanitari, specialistici, infermieristici e amministrativi. Attualmente risultano operativi gli ambulatori di Dermatologia, Cardiologia, Otorinolaringoiatria e Psicologia, che consentono ai cittadini di accedere a diverse prestazioni specialistiche direttamente sul territorio. A questi si aggiungerà prossimamente l’ambulatorio di Ortopedia, la cui attivazione è già stata programmata e avverrà non appena gli specialisti incaricati avranno completato i periodi di preavviso presso le precedenti sedi lavorative. L’ASP di Reggio Calabria ha inoltre richiesto l’attivazione di ulteriori branche specialistiche, tra cui Neuropsichiatria Infantile e Pneumologia. Nei prossimi giorni è prevista anche l’apertura di altri ambulatori e servizi, nell’ambito di un ampliamento progressivo dell’offerta sanitaria della struttura.

Infermieri di famiglia, servizi amministrativi e assistenza sociale

Accanto all’assistenza medica e specialistica, la Casa della Comunità può già contare sull’attività degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, operativi sul territorio per la gestione e il monitoraggio dei pazienti che necessitano di assistenza domiciliare. È inoltre attivo lo sportello Scelte, Revoche ed Esenzioni, attraverso il quale i cittadini possono svolgere le pratiche relative alla scelta o al cambio del medico di medicina generale e del pediatra, oltre a richiedere il rilascio o il rinnovo delle esenzioni dal ticket sanitario. Un ulteriore ambito di intervento riguarda l’integrazione tra assistenza sanitaria e servizi sociali. Nella struttura sono già presenti un assistente sociale e un operatore dedicato, impegnati nell’organizzazione del servizio di accoglienza, orientamento e segretariato sociale. L’obiettivo è accompagnare i cittadini, in particolare quelli con bisogni complessi, nell’accesso ai servizi e nella presa in carico sociosanitaria.

Prelievi a domicilio per i pazienti fragili e nuovi interventi sulla struttura

Il potenziamento della Casa della Comunità non si fermerà all’avvio dell’AFT. L’Amministrazione comunale e l’ASP stanno infatti lavorando per ampliare ulteriormente le prestazioni disponibili e migliorare gli spazi destinati all’assistenza. Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori di miglioramento ed efficientamento dei locali, con l’obiettivo di rendere la struttura sempre più moderna, accogliente e funzionale alle esigenze degli utenti e degli operatori sanitari. Tra i prossimi obiettivi figura anche l’attivazione del servizio di prelievi a domicilio per le persone allettate o con difficoltà di deambulazione. Il servizio potrà essere avviato non appena saranno disponibili ulteriori unità di personale infermieristico, consentendo di portare direttamente nelle abitazioni dei pazienti più fragili una prestazione sanitaria particolarmente importante. L’ASP e l’Amministrazione comunale prevedono inoltre di comunicare nei prossimi giorni gli ulteriori servizi che andranno progressivamente ad arricchire l’offerta della Casa della Comunità.

Sanità nella Piana di Gioia Tauro, Conia: “abbiamo vinto una scommessa fondamentale”

Il sindaco Michele Conia esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando il lavoro condiviso tra il Comune, l’ASP di Reggio Calabria, il Distretto sanitario di Palmi e gli operatori coinvolti nel progetto. “L’avvio dell’AFT a gestione pubblica da lunedì 16 novembre, unito all’operatività degli ambulatori specialistici, del servizio di psicologia, degli infermieri di famiglia, dello sportello amministrativo e all’avvio organizzativo del servizio di accoglienza e supporto sociale con l’assistente sociale, segna uno spartiacque per Cinquefrondi e per tutta la Piana”, dichiara il primo cittadino. Conia rivolge quindi un ringraziamento a tutte le professionalità e alle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’ASP di Reggio Calabria, a tutte le sue articolazioni e branche operative, alla Direzione del Distretto di Palmi, ai medici di medicina generale, agli specialisti, agli psicologi, agli infermieri, al personale amministrativo e a tutti coloro che fin dal primo momento hanno creduto in questo progetto e vi stanno lavorando con dedizione”.

Il sindaco rivendica in particolare la scelta dell’Amministrazione comunale di destinare i locali dell’ex Tribunale alla realizzazione di un presidio sanitario pubblico, considerandola un investimento concreto nel diritto alla salute della comunità. “Abbiamo vinto una scommessa fondamentale, scegliendo di destinare i locali dell’ex Tribunale al diritto alla salute dei cittadini. Oggi non parliamo più di progetti sulla carta, ma di servizi reali a disposizione della comunità, con lavori di miglioramento strutturale che proseguiranno nei prossimi giorni e la prospettiva concreta di crescere ancora grazie ai nuovi ambulatori e alle ulteriori branche specialistiche richieste dall’ASP”, aggiunge Conia. “Insieme stiamo restituendo al territorio un presidio pubblico vivo, efficiente e vicino ai bisogni delle persone, soprattutto delle fasce più deboli”, conclude il sindaco Michele Conia.