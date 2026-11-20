Il Comune di Cinquefrondi “passa alle vie legali contro FiberCop S.p.A., FASTWEB S.p.A. ed Enel Distribuzione per il mancato completamento dei lavori di ripristino del manto stradale dopo gli interventi di scavo effettuati sul territorio comunale”. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Michele Conia, ha deciso di procedere con una formale diffida nei confronti delle tre società, chiedendo “il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade interessate. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni e solleciti rimasti, secondo quanto riferito dall’Ente, senza riscontro. Al centro della vicenda ci sono le condizioni di diverse arterie stradali, alcune delle quali recentemente riqualificate o realizzate ex novo dall’Amministrazione comunale e successivamente interessate da lavori di scavo”.

Cinquefrondi, strade danneggiate dopo gli scavi: la decisione del Comune

L’Amministrazione comunale sottolinea “di aver portato avanti negli ultimi tempi un articolato programma di messa in sicurezza e riqualificazione della rete viaria, intervenendo sia sulle strade del centro urbano sia su nuove arterie. Un investimento organizzativo, progettuale ed economico che, secondo l’Ente, rischia di essere compromesso dal mancato completamento dei ripristini successivi agli scavi autorizzati. La presenza di tratti stradali in condizioni precarie, anche a pochi giorni o mesi dagli interventi di riqualificazione, viene considerata dall’Amministrazione una situazione non più accettabile, anche per i possibili disagi e pericoli alla circolazione di automobilisti e pedoni”. Su input e delega del sindaco Michele Conia, l’assessore alla Manutenzione Maria Annunziata D’Agostino ha seguito l’iter che ha portato all’attivazione dei legali dell’Ente. Il 19 novembre 2026 è stato notificato un atto di diffida ad adempiere e messa in mora, ai sensi dell’articolo 1219 del Codice civile, nei confronti delle tre società interessate.

Il Comune annuncia ulteriori azioni legali in caso di mancato intervento

L’Amministrazione comunale ha inoltre chiarito “quali saranno i passaggi successivi nel caso in cui le società non dovessero rispettare il termine assegnato. In assenza di un completo adempimento, il Comune procederà senza ulteriori solleciti attraverso le iniziative amministrative e giudiziarie consentite dalla legge. Tra le possibilità indicate figurano l’esecuzione dei lavori in via sostitutiva, con recupero delle spese a carico dei soggetti obbligati, e l’avvio di azioni giudiziarie per ottenere l’adempimento degli obblighi e il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Ente. Il Comune si riserva inoltre ogni ulteriore diritto e azione in relazione alle conseguenze derivanti dal protrarsi del mancato ripristino delle strade”.

L’Amministrazione Conia: “priorità alla sicurezza e alla tutela delle strade comunali”

L’iniziativa dell’Amministrazione di Cinquefrondi punta “a tutelare gli interventi di riqualificazione già realizzati sul territorio e a garantire condizioni adeguate di sicurezza per cittadini e automobilisti. La decisione di procedere formalmente nei confronti delle tre società arriva dopo i tentativi di ottenere il completamento dei lavori attraverso richiami e comunicazioni amministrative. Adesso l’Ente attende che le aziende provvedano ai ripristini richiesti nei termini stabiliti dalla diffida. L’Amministrazione comunale ha infine espresso un ringraziamento ai legali dell’Ente per la disponibilità, la tempestività e il lavoro svolto nella predisposizione dell’atto, finalizzato alla tutela del territorio e della comunità di Cinquefrondi”.