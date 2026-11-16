Cinquefrondi, sprofonda la strada verso il Passo della Limina: voragine sull’arteria gestita dalla Città Metropolitana

Un profondo cedimento dell’asfalto lungo la strada (gestita dalla città metropolitana) che conduce al Passo della Limina, nel territorio comunale di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. L’immagine in evidenza documenta una situazione di evidente criticità per la viabilità, con una porzione del manto stradale sprofondata e una pericolosa buca che interessa la carreggiata. Il danneggiamento appare particolarmente evidente dalla foto, che mostra un ampio tratto di asfalto disgregato, con numerosi frammenti e detriti all’interno della parte deteriorata. La superficie stradale presenta inoltre una fessurazione che si prolunga lungo la carreggiata, rendendo ancora più evidente la necessità di verificare le condizioni del tratto interessato.