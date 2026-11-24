Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alle nuove generazioni prende forma a Cinquefrondi. Sono iniziati i lavori per la realizzazione dello skatepark comunale, un intervento inserito nel più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di Parco Impastato. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Conia, che ha sottolineato l’importanza dell’opera per la comunità e per l’intero comprensorio. “Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alle nuove generazioni prende ufficialmente forma. Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione dello skatepark comunale, un intervento strategico inserito nel più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di Parco Impastato. Si tratta di un traguardo storico per la nostra comunità e per l’intero comprensorio: sarà infatti il primo skatepark del territorio, un’opera attesa che colma un vuoto impiantistico e offre ai giovani un luogo moderno, sicuro e gratuito dove esprimere il proprio talento”, afferma Conia.

Cinquefrondi, come sarà il nuovo skatepark comunale

La struttura sarà progettata per ospitare diverse discipline sportive urbane su ruote, offrendo agli appassionati uno spazio attrezzato sia per avvicinarsi a queste attività sia per perfezionare le proprie capacità. “Molto più di una semplice pista, uno skatepark è un vero e proprio impianto sportivo all’aperto progettato appositamente per le discipline urbane su ruote: skateboard, BMX, monopattino freestyle e pattini in linea. L’area sarà dotata di superfici lisce ad alte prestazioni e di strutture tecniche — tra cui rampe (quarter pipe), piani inclinati (bank), muretti e corrimano (rail) — pensate per permettere sia ai principianti di muovere i primi passi in totale sicurezza, sia agli atleti più esperti di allenarsi ed eseguire evoluzioni acrobatiche”.

Parco Impastato, sport e aggregazione nel progetto di rigenerazione urbana

La realizzazione dello skatepark rientra nella strategia dell’Amministrazione comunale di valorizzazione di Parco Impastato, attraverso il recupero degli spazi pubblici e la creazione di nuove opportunità di aggregazione per i giovani. “L’inserimento di questa struttura all’interno di Parco Impastato non è casuale. L’obiettivo dell’Amministrazione è trasformare il parco in un polmone verde ancora più vivo, inclusivo e attrattivo, restituendo spazi pubblici di qualità alla cittadinanza e togliendo i ragazzi dalla strada per offrire loro un punto di aggregazione sano e stimolante”. Il sindaco Michele Conia ha evidenziato come l’avvio del cantiere rappresenti il rispetto di un impegno assunto nei confronti delle nuove generazioni e dell’intera comunità. “Con l’avvio di questo cantiere manteniamo un altro impegno preso con i nostri giovani e con tutta la città,” dichiara il Sindaco di Cinquefrondi.

“Portare il primo skatepark del territorio all’interno di Parco Impastato significa investire sul futuro, sullo sport e sulla bellezza dei nostri spazi comuni. Vogliamo una Cinquefrondi dinamica, capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni e di trasformare la rigenerazione urbana in opportunità concreta di crescita, libertà e condivisione, nel segno dei valori che questo parco rappresenta.” Il nuovo impianto sportivo punta a diventare un punto di riferimento non soltanto per i giovani di Cinquefrondi, ma anche per gli appassionati delle discipline urbane su ruote provenienti dalla Piana e dal resto della Calabria. “I lavori procederanno secondo il cronoprogramma stabilito per consegnare al più presto alla cittadinanza un’area completamente rinnovata, pronta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati della Piana e di tutta la Calabria”, conclude Conia.