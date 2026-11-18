In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre, l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi promuoverà una giornata di sensibilizzazione e formazione rivolta agli alunni delle Scuole Primarie dei Plessi “F. della Scala” e “Corrado Alvaro”, con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale e con ViviAmo Cinquefrondi. Un’iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli alla conoscenza dei propri diritti, stimolando la riflessione su temi fondamentali quali l’inclusione, la solidarietà, il rispetto reciproco e il valore della partecipazione. La mattinata prevederà la proiezione di un breve video tematico, realizzato dai volontari del Servizio Civile Universale, dedicato ai principi e ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, alla cui visione seguirà un momento di confronto e dialogo con gli alunni, che avranno l’opportunità di riflettere sull’importanza di conoscere e riconoscere i diritti di ogni bambino. Successivamente, sarà la volta del laboratorio artistico-creativo “Il fiore dei diritti”, finalizzato a promuovere, attraverso attività manuali ed espressive, la conoscenza dei diritti fondamentali, la collaborazione e il rispetto reciproco.

L’Assessore Roberta Manfrida ribadisce “l’importanza di promuovere iniziative di questo tipo”

L’Assessore Roberta Manfrida ribadisce “l’importanza di promuovere iniziative di questo tipo”, sottolineando “l’impegno e la volontà dell’Amministrazione Comunale di continuare a investire in percorsi di sensibilizzazione, educazione e partecipazione, affinché i diritti dei bambini e degli adolescenti non rimangano soltanto principi da celebrare in occasioni specifiche, ma diventino valori concreti da tutelare e promuovere ogni giorno. In questa direzione, l’Amministrazione Comunale rivolge un invito a tutta la cittadinanza a partecipare all’accensione in blu del Palazzo Municipale, un gesto simbolico attraverso il quale la comunità potrà testimoniare insieme attenzione, vicinanza e sensibilità nei confronti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il messaggio che si vuole ribadire è chiaro: è con l’impegno delle istituzioni, della scuola, delle famiglie e della comunità tutta che i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti, tutelati e promossi quotidianamente e costantemente. Perché una comunità che mette al centro i suoi bambini è una comunità che costruisce un futuro migliore, giorno dopo giorno”.

L’Amministrazione Comunale rivolge “un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico, ai Responsabili di Plesso e a tutto il Corpo Docente per aver colto l’importanza di questa iniziativa e aver mostrato senza esitazione piena disponibilità”.