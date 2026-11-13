Cinema, a Lamezia Terme si conclude il corso di sartoria e costumi: 14 calabresi formate per lavorare nell’audiovisivo

Quattordici partecipanti calabresi, 220 ore di formazione gratuita e un percorso dedicato alla sartoria e alla realizzazione dei costumi per il cinema e l’audiovisivo. Si conclude oggi, venerdì 13 novembre, negli spazi della Fondazione Terina a Lamezia Terme, il corso promosso da Fondazione ANICA Academy ETS e Fondazione Calabria Film Commission, con il patrocinio di ASC – Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori. L’iniziativa, avviata lo scorso 28 settembre, ha consentito alle partecipanti, tutte residenti in Calabria e selezionate attraverso un bando, di approfondire le competenze tecniche e artistiche necessarie per operare nel reparto costumi delle produzioni cinematografiche e audiovisive. Un percorso che ha alternato lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, coinvolgendo professionisti del settore e offrendo alle allieve l’opportunità di confrontarsi con le diverse fasi di ideazione, progettazione e realizzazione degli abiti di scena. Alla giornata conclusiva hanno preso parte Anton Giulio Grande, presidente della Fondazione Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese, direttore della stessa Fondazione, e Sergio Del Prete, direttore di ANICA Academy ETS.

Dal set cinematografico alla sartoria: 220 ore di formazione per 14 partecipanti calabresi

Il Corso di Sartoria e Costumi per il Cinema e l’Audiovisivo ha affrontato le principali attività che caratterizzano il lavoro dei professionisti del reparto costumi, dalla lettura della sceneggiatura alla ricerca storica, fino alla scelta dei materiali e alla confezione degli abiti. Durante il percorso, il produttore Andrea Stucovitz ha introdotto la classe al funzionamento del set cinematografico e all’analisi della sceneggiatura, fornendo gli elementi necessari per comprendere il rapporto tra le esigenze narrative di una produzione e il lavoro dei diversi reparti. La costumista Isabelle Caillaud ha invece approfondito gli aspetti organizzativi ed economici del reparto costumi, soffermandosi sulla gestione del budget, sulla ricerca storica e sulla conoscenza dei tessuti. Le attività hanno permesso alle partecipanti di avvicinarsi alle competenze richieste nelle produzioni audiovisive, nelle quali il costume rappresenta un elemento fondamentale della costruzione visiva dei personaggi e dell’ambientazione. L’alternanza tra teoria e laboratorio ha costituito uno degli aspetti centrali del programma formativo, consentendo alle allieve di applicare concretamente le conoscenze acquisite durante le lezioni.

Realizzati quattro abiti del Settecento, corsetti e panier attraverso cartamodelli storici

Una parte significativa della formazione è stata dedicata alle attività laboratoriali e alla realizzazione di capi ispirati alla storia del costume. Sotto la guida di Esther Kowalski, le partecipanti hanno affrontato il laboratorio di taglio, durante il quale ogni allieva ha confezionato il proprio corsetto e panier, elementi caratteristici dell’abbigliamento storico. Successivamente, la classe è stata suddivisa in quattro gruppi, ciascuno impegnato nella realizzazione di un abito del Settecento a partire da cartamodelli storici. Il lavoro ha consentito di approfondire le tecniche di costruzione sartoriale e di confrontarsi con le caratteristiche degli abiti d’epoca, mettendo in pratica le competenze sviluppate nel corso delle lezioni. Con la costumista Sabrina Beretta, il programma si è ulteriormente ampliato attraverso lo studio della storia del costume nella pittura, le tecniche di invecchiamento e tintura dei tessuti, il ricamo e la creazione di moodboard d’epoca. Attività che hanno permesso di affrontare anche la componente artistica e progettuale della professione, collegando la conoscenza storica alla realizzazione concreta dei costumi destinati alle produzioni cinematografiche e audiovisive.

La masterclass di Nicoletta Taranta: dai costumi di Romanzo criminale alle dinamiche del set

Tra i momenti più significativi del percorso formativo figura la masterclass del 3 novembre con Nicoletta Taranta, costumista che ha lavorato a produzioni come Romanzo criminale, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e 5 è il numero perfetto. Accolta dal presidente della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, la professionista ha ripercorso la propria esperienza lavorativa attraverso fotografie di scena, disegni e sequenze tratte dai film, illustrando il processo di ricerca e progettazione che accompagna la nascita di ogni costume. L’incontro ha offerto alle partecipanti l’opportunità di approfondire il rapporto tra la costruzione dei personaggi, le esigenze della narrazione cinematografica e le scelte artistiche e sartoriali. Nel corso della masterclass, le allieve hanno inoltre presentato i lavori realizzati durante le lezioni di taglio, confrontandosi direttamente con la costumista sulle tecniche e sulle modalità operative utilizzate nel settore. Con il contributo di Sabrina Beretta, la giornata è proseguita attraverso domande ed esercizi pratici dedicati alla collaborazione tra sartoria e costumista, portando all’interno dell’aula alcune delle dinamiche che caratterizzano il lavoro sul set.

Calabria Film Commission e ANICA Academy, si chiude il percorso dedicato alle professioni del cinema

La giornata conclusiva alla Fondazione Terina di Lamezia Terme segna il termine di un percorso formativo che, dal 28 settembre, ha coinvolto 14 partecipanti residenti in Calabria in un programma specialistico dedicato a una delle professionalità del settore cinematografico e audiovisivo. La presenza del presidente della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, del direttore Giampaolo Calabrese e del direttore di ANICA Academy ETS Sergio Del Prete ha accompagnato la chiusura delle attività promosse dalle due Fondazioni con il patrocinio dell’Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori. Nel corso delle 220 ore di formazione gratuita, le allieve hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento delle produzioni audiovisive, approfondire gli aspetti organizzativi del reparto costumi e sperimentare tecniche sartoriali attraverso la realizzazione di manufatti e abiti storici. Il confronto con produttori e costumisti professionisti, insieme alle attività di laboratorio e alla masterclass di Nicoletta Taranta, ha caratterizzato un’iniziativa finalizzata allo sviluppo di competenze specifiche nel campo della sartoria cinematografica, mettendo in relazione la formazione tecnica con le esigenze artistiche e operative del mondo dell’audiovisivo.