Dieci procedure in meno di dieci ore. Non è uno slogan da fiera della tecnologia, ma il risultato ottenuto dalla Chirurgia toracica dell’Ospedale Niguarda di Milano, diventato il primo centro in Italia ad aver convertito interamente in chiave robotica la programmazione degli interventi di chirurgia toracica mini-invasiva. La notizia, diffusa dall’ospedale il 20 novembre e ripresa da Lombardia Notizie, merita di essere letta con attenzione anche da questa parte dello Stretto. Il dato che colpisce è organizzativo prima ancora che tecnico. Una giornata operatoria tradizionale, in quel reparto, si chiudeva in media con cinque procedure. Con le cosiddette sedute ad alta intensità robotica – gli inglesi le chiamano “High-Intensity Theater” – e una gestione più snella dei tempi di preparazione e di cambio sala, l’équipe ha completato dieci procedure con il broncoscopio robotico in meno di dieci ore. La capacità operativa, in altre parole, è raddoppiata. E ogni posto in sala che si libera è un posto che si toglie alla lista d’attesa.

Il broncoscopio robotico consente di raggiungere noduli polmonari molto piccoli e situati nelle zone più periferiche del polmone

Per chi ha insegnato per una vita semeiotica chirurgica, il passaggio più interessante è un altro. Il broncoscopio robotico consente di raggiungere noduli polmonari molto piccoli e situati nelle zone più periferiche del polmone, quelli che con la biopsia tradizionale spesso sfuggono. Il campione viene analizzato in tempo reale; se l’esame istologico conferma la lesione, il chirurgo procede subito all’asportazione. Diagnosi e cura nella stessa seduta, con un’unica anestesia: niente secondo ricovero, niente settimane di attesa tra il referto e l’intervento. Chi ha visto un paziente consumarsi nell’angoscia di quell’intervallo sa che cosa significa.

Poi ci sono i vantaggi che il malato percepisce sulla propria pelle: meno trauma sui tessuti, meno dolore dopo l’intervento, recupero più rapido e dimissione generalmente entro uno o due giorni. Il direttore della Chirurgia toracica del Niguarda, Gianluca Pariscenti, parla di percorsi più precisi, sicuri e meno invasivi, ma aggiunge una precisazione che un buon clinico non dovrebbe mai dimenticare: senza prevenzione e senza adesione agli screening, la tecnologia arriva tardi.

Ed è qui che la Lombardia offre un secondo esempio da copiare. Il Niguarda è uno degli hub regionali dello screening polmonare gratuito con TAC a basso dosaggio, rivolto ai forti fumatori ed ex fumatori tra i 55 e i 74 anni. Il robot più sofisticato del mondo serve a poco se il nodulo lo si scopre quando ormai non è più un nodulo. L’ospedale, inoltre, ha sale con doppia console e un centro di simulazione: si opera e, nello stesso tempo, si formano i chirurghi della rete regionale.

Viene spontaneo, allora, guardare a casa nostra. In Sicilia e a Messina la chirurgia robotica esiste e ha professionisti di valore, ma la domanda da porsi non riguarda la macchina: riguarda l’organizzazione. Quante ore resta ferma una sala tra un intervento e l’altro? Quanti pazienti aspettano mesi tra una TAC sospetta, una biopsia e l’intervento? Quanti fumatori sanno che esiste – o dovrebbe esistere – uno screening dedicato? Il robot, da solo, non accorcia nessuna lista d’attesa; la accorciano la programmazione, il lavoro di squadra e il coraggio di cambiare abitudini consolidate.

La lezione del Niguarda è proprio questa: l’innovazione non è comprare un apparecchio costoso e mostrarlo nelle fotografie, ma ripensare la giornata della sala operatoria attorno al paziente. Dieci interventi in dieci ore non sono un record da esibire: sono cinque persone in più, ogni giorno, che non restano in coda. Sarebbe bello poter scrivere, un giorno non lontano, la stessa notizia con la dateline di Messina.