Chirurgia robotica a Messina, gli infermieri si preparano alle nuove sfide della sala operatoria: corso di formazione con 6 crediti ECM | INFO

La diffusione della chirurgia robotica cambia l’organizzazione della sala operatoria e richiede agli infermieri competenze specifiche nella gestione delle apparecchiature e dello strumentario, nell’assistenza al paziente e nella risposta alle situazioni critiche. A questi temi è dedicato il corso ECM “Chirurgia robotica: ruolo e competenze dell’infermiere di sala operatoria”, in programma sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 8.30, nella sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, in via Pavia 12, isolato 47C.

Con questa iniziativa l’OPI Messina rinnova il proprio impegno nella formazione continua degli iscritti, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti dell’Azienda Ospedaliera Papardo e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”. Al centro della giornata ci sarà il contributo dell’infermiere lungo il percorso perioperatorio, con particolare attenzione alla sicurezza, al lavoro in équipe e alla qualità dell’assistenza alla persona. Il corso il cui responsabile scientifico è Francesco Sigari, si proporrà di fornire una panoramica dell’evoluzione della chirurgia approfondendo il ruolo dell’infermiere nella gestione del percorso peri operatorio del paziente sottoposto a chirurgia robotica.

Il programma si aprirà con i saluti del presidente dell’OPI Messina, Salvatore Giuseppe Finocchio, che modererà la prima sessione insieme ad Antonio Trino. La seconda sessione sarà moderata da Santi Barbaro.

Ad illustrare l’evoluzione della sala operatoria nell’era della robotica saranno Emanuele Gangemi, titolare di incarico di funzione organizzativa nel Blocco operatorio dell’A.O. Papardo, e Caterina Lo Miglio, infermiera del Blocco operatorio generale della stessa azienda mentre Aldo Bruno, coordinatore infermieristico del Blocco operatorio materno-infantile dell’A.O.U. “G. Martino”, affronterà i nuovi standard assistenziali nel blocco operatorio pediatrico ed Annalisa Cotruzzola, coordinatrice infermieristica del Blocco operatorio di Chirurgia generale dell’A.O.U. “G. Martino”, approfondirà le competenze cliniche dell’infermiere di sala operatoria e gli indicatori di performance infermieristica.

A seguire Rita Cannavò, coordinatrice di Neurochirurgia dell’A.O. Papardo, parlerà del ruolo dell’infermiere nel percorso del paziente sottoposto a chirurgia vertebrale robot-assistita, con attenzione alla sicurezza e all’umanizzazione delle cure e Rosaria Saltalamacchia, infermiera di sala operatoria di Urologia dell’A.O. Papardo, illustrerà le competenze e le responsabilità professionali nella chirurgia robotica del carcinoma della prostata. Infine Carmela Gemellaro, case manager dell’A.O. Papardo, interverrà sulla responsabilità legale dell’infermiere nella chirurgia robot-assistita.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda e la verifica dell’apprendimento. Il corso, riconosce 6 crediti ECM ed è riservato a infermieri e infermieri pediatrici iscritti all’OPI Messina, per un massimo di 100 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il QR code della locandina o contattare il numero +39 350 066 2140.