Una volta servivano una voce straordinaria, talento, una buona canzone e magari un pizzico di fortuna per diventare una star della musica. Oggi, nell’era dell’intelligenza artificiale, tutto questo potrebbe non essere più indispensabile. Le nuove tecnologie consentono di creare dal nulla cantanti che non esistono, capaci di esibirsi, pubblicare canzoni, girare videoclip e conquistare migliaia di appassionati sui social network. Artisti che sembrano persone in carne e ossa, ma che in realtà sono il risultato di algoritmi, modelli generativi e del lavoro creativo di chi li utilizza.

È una delle trasformazioni più sorprendenti che stanno attraversando l’industria musicale. La musica generata con l’IA non è più soltanto un esperimento tecnologico, ma un fenomeno che coinvolge piattaforme di streaming, social network e persino le classifiche discografiche. E, come dimostra una vicenda che ha coinvolto direttamente Elon Musk, può diventare anche terreno di scontro culturale e personale.

Le cantanti create con l’intelligenza artificiale conquistano le classifiche

Le cantanti virtuali generate dall’intelligenza artificiale non sono più una curiosità riservata agli appassionati di tecnologia. Uno dei casi più significativi è quello di Xania Monet, artista R&B digitale che nel 2025 è riuscita a entrare nelle classifiche radiofoniche di Billboard, raggiungendo anche il primo posto nella categoria R&B Digital Song Sales.

Dietro questi progetti ci sono persone reali che utilizzano strumenti di generazione musicale per creare melodie, arrangiamenti e voci sintetiche, costruendo intorno alla musica anche un’identità visiva. Il pubblico può ascoltare le canzoni, seguirne gli account e affezionarsi a un personaggio che non ha mai calcato realmente un palcoscenico.

È in questo universo che si inserisce Claudia, una delle figure più discusse degli ultimi giorni, diventata protagonista di un confronto pubblico tra il proprietario di X e la sua ex compagna, la musicista canadese Grimes.

Chi è Claudia: la cantante virtuale che nella realtà non esiste

Claudia non è una donna reale. È un personaggio digitale costruito con l’intelligenza artificiale, dotato di un aspetto, di una personalità artistica e di una voce. La sua estetica richiama in parte quella delle cosiddette waifu, figure femminili immaginarie, spesso associate all’universo degli anime e dei videogiochi, che alcuni fan idealizzano fino a sviluppare nei loro confronti una forma di attrazione romantica.

A differenza di molti personaggi illustrati, però, Claudia viene rappresentata prevalentemente con uno stile fotografico realistico. Ha l’aspetto di una donna di circa 28 anni, pelle chiara, lentiggini sul naso, occhi grigio-azzurri e un caschetto nero lucido con frangia. A renderla immediatamente riconoscibile sono una ciocca di capelli arancione e una piccola molletta a forma di stella dello stesso colore. In molti videoclip indossa anche un microfono ad archetto, proprio come una cantante pop durante un’esibizione.

Ogni dettaglio è stato studiato per conservare la stessa identità visiva attraverso ambientazioni, abiti e situazioni differenti. Claudia può cambiare look, interpretare personaggi e muoversi in universi futuristici, ma il suo volto resta riconoscibile.

Il progetto è stato sviluppato sotto la direzione del creatore conosciuto online come anabology, con un ruolo centrale affidato a Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic. Per realizzare le immagini, le animazioni e le canzoni sono stati utilizzati anche strumenti come Midjourney, Seedance, Wan e Suno.

Il risultato è un progetto musicale articolato, documentato sul sito ufficiale di Claudia, dove vengono illustrati il personaggio, le caratteristiche della sua identità e i processi di produzione.

Le canzoni di Claudia: da Escape Velocity a Whitepill

Tra settembre e novembre 2026, Claudia è diventata protagonista di dieci videoclip musicali, tutti realizzati attraverso una combinazione di strumenti di intelligenza artificiale e direzione creativa umana.

Il percorso è cominciato con Escape Velocity, seguito da Clodyssey, Bliss, Airplane Mode, Downforce, Don’t Let Me Scroll, Whitepill, The Cake Is Not a Lie, Aero e Fable.

Le canzoni attraversano sonorità elettroniche e pop, mentre i video esplorano temi legati al futuro tecnologico, alla vita digitale, al rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale e alle trasformazioni della società. In alcuni casi Claudia viene rappresentata come una popstar futuristica, in altri come una creatura digitale immersa in mondi virtuali.

Particolarmente significativa è Whitepill, la canzone che ha poi attirato l’attenzione di Elon Musk. Il brano, caratterizzato da sonorità disco elettroniche, racconta una visione ottimistica del futuro dell’intelligenza artificiale: un mondo nel quale l’automazione potrebbe migliorare la qualità della vita, trasformare il lavoro e creare nuove opportunità per l’umanità.

Il videoclip, della durata di quasi quattro minuti, immagina una colonia spaziale futuristica, tra paesaggi naturali, veicoli autonomi e riferimenti alla cultura tecnologica contemporanea. Una rappresentazione positiva dell’IA che si contrappone alle previsioni più pessimistiche sul suo sviluppo.

Elon Musk scopre Claudia e scoppia la polemica con Grimes

La vicenda è esplosa sui social tra il 17 e il 18 novembre 2026, quando Elon Musk ha condiviso su X un video della cantante virtuale, accompagnandolo con una considerazione sulle capacità persuasive dell’intelligenza artificiale.

“Super intelligence will hack your limbic system”, ha scritto l’imprenditore. Un riferimento alla possibilità che una futura superintelligenza riesca a influenzare profondamente i meccanismi emotivi degli esseri umani.

Il commento ha provocato la reazione della sua ex compagna, Grimes, nome d’arte di Claire Boucher, cantante e produttrice musicale canadese con la quale Musk ha avuto tre figli.

La musicista ha criticato quella che considera una crescente fascinazione per le donne artificiali e per i personaggi femminili generati digitalmente.

“The fixation on fake women feels like cope”, ha scritto Grimes, sostenendo che l’ossessione per le donne finte possa rappresentare una forma di evasione dalla realtà.

La cantante ha chiarito di apprezzare Claudia come progetto creativo, ma ha anche sottolineato che non si tratta di una donna reale. Secondo Grimes, personaggi di questo tipo dovrebbero essere considerati nuove forme di espressione dell’intelligenza artificiale, anziché essere ridotti a oggetti del desiderio sessuale.

La sua critica è arrivata fino a citare il filosofo Friedrich Nietzsche e il concetto dell’ultimo uomo, figura associata alla ricerca del comfort e della soddisfazione immediata, incapace di aspirare a qualcosa di più elevato. Per Grimes, sessualizzare entità artificiali che non possiedono una vita sessuale significa impoverire le possibilità offerte dalla tecnologia.

La risposta di Musk: la pillola bianca e il futuro dell’intelligenza artificiale

La replica di Elon Musk è stata breve, ma particolarmente significativa. “Take the White Pill”, ha scritto il proprietario di X, condividendo proprio il videoclip di WHITEPILL, una delle canzoni di Claudia.

L’espressione, traducibile come un invito a prendere la pillola bianca, richiama una visione ottimistica del futuro, in contrapposizione alle interpretazioni più pessimistiche dell’evoluzione tecnologica.

Attraverso il riferimento al brano, Musk ha sostanzialmente rilanciato il messaggio positivo sull’intelligenza artificiale raccontato dalla cantante virtuale, senza affrontare direttamente tutte le obiezioni sollevate dall’ex compagna.

Il confronto è poi proseguito, allargando la discussione alle responsabilità pubbliche dell’imprenditore e al suo ruolo nella società. Grimes ha sostenuto che Musk potrebbe esercitare la propria influenza in maniera diversa, mentre il patron di Tesla e SpaceX ha respinto l’idea di voler assumere il ruolo di una sorta di sovrano.

Il successo di Claudia apre una domanda: che futuro avrà la musica?

Al di là della discussione tra Musk e Grimes, il caso Claudia racconta una trasformazione molto più ampia. L’intelligenza artificiale generativa sta rendendo possibile la creazione di artisti virtuali dotati di un’identità coerente, di un repertorio musicale e di una presenza sui social, senza che esista una persona fisica dietro il volto o la voce che il pubblico vede e ascolta.

Questo non significa che il lavoro umano sia scomparso. Nel caso di Claudia, infatti, la direzione artistica, le scelte creative e la supervisione della produzione restano elementi fondamentali. Ma il confine tra artista, personaggio e prodotto tecnologico sta diventando sempre più sottile.

La questione riguarda non soltanto il futuro dell’industria discografica, ma anche il modo in cui le persone costruiscono relazioni emotive con figure digitali. Si può diventare fan di una cantante che non esiste? Si può attribuire una personalità a un personaggio creato dagli algoritmi? E fino a che punto una voce artificiale può suscitare le stesse emozioni di un artista reale?

Claudia non esiste nel mondo fisico, non ha una vita privata, non sale realmente sul palco e non canta con una voce umana. Eppure ha un’immagine riconoscibile, un repertorio, un pubblico e una presenza digitale capace di attirare l’attenzione di uno degli uomini più influenti del mondo.

Forse è proprio questo il dato più interessante della vicenda: la cantante non esiste, ma il dibattito che ha generato è assolutamente reale.