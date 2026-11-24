Lo avevano annunciato e hanno dato seguito coi fatti. Una nuova protesta, a qualche giorno di distanza dalla prima, è stata organizzata dagli abitanti di Croce Valanidi relativamente alla vicenda – ormai diventata mediaticamente molto attenzionata – del centro migranti in via Longhi Bovetto, nella parte superiore della scuola mai entrata in funzione, esattamente dietro il centro sportivo. Giovedì scorso, di buon mattino, i cittadini si erano ritrovati insieme per un sit-in pacifico, con l’obiettivo di chiedere chiarezza, innanzitutto di chiedere un confronto diretto con i rappresentanti del Comune, almeno con quelli del territorio. Per quell’area sarebbero destinate diverse centinaia di migliaia di euro per un parco urbano, con una pista da skateboard che in teoria sarebbe già pronta e definita. La stessa, però, probabilmente non entrerà mai in funzione, perché da un po’ di tempo ormai sono iniziati i lavori per il centro di prima accoglienza, che andrà a sostituire totalmente il progetto precedente.

La realtà è che al primo sit-in, a parte qualche Consigliere Comunale di Opposizione (Malara, Versace e Quartuccio), nessuno si è presentato né del Comune né della Circoscrizione. Oggi, nel pomeriggio, nuova manifestazione pacifica dei cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere la Maggioranza. Oltre qualche promessa di partecipazione, però, nulla di fatto. Anche questa volta nessuno, tra Maggioranza Comunale e della Circoscrizione Sud, si è presentato alla protesta, anche semplicemente per ascoltare le ragioni dei cittadini. Da qui la delusione degli stessi, che si leggono attraverso le dichiarazioni e i gesti, come quello di strappare simbolicamente delle finte schede elettorali: “non andremo più a votare” hanno affermato.

A rappresentare la voce dei residenti, Stefania Foti, Consigliere di Circoscrizione della Minoranza con la lista civica “Impegno Civico”, che ha proprio evidenziato questi aspetti: “avevo sentito l’assessore Maiolino, raccomandandomi con lui e facendomi da portavoce dei cittadini, che sono rimasti malissimo. C’è malumore, perché non vengono ascoltati, sembra che ci sia una indifferenza alla questione. Volevo quindi che qualche rappresentante, non per forza il Sindaco ma qualche rappresentante della Maggioranza, venisse a confrontarsi per avere un dialogo con i cittadini, ma questo oggi non è accaduto”.

“Nei giorni scorsi è venuto un dirigente, Doldo, per verificare di persona la situazione del percolato. Secondo lui tutti i vincoli sono rispettati, non ci sono restrizioni, è tutto ok. Io chiesto l’accesso agli atti ma al momento non ho nulla ancora, aspettiamo i 30 giorni perché come dice la legge dobbiamo aspettare i 30 giorni della richiesta dove io ho chiesto tutte le relazioni, anche quelle geotecniche, perché per noi è una zona di pericolosità idraulica. Vorremmo dei chiarimenti anche dal punto di vista amministrativo e dei lavori che stanno eseguendo, proprio perché noi andiamo a tutelare questo ambiente. Non è una protesta dei cittadini contro l’accoglienza dei migranti, assolutamente no, noi vorremmo tutelare l’ambiente, vorremmo che questo luogo ritorni come era in passato, perché era in passato un luogo sociale e naturalistico, c’erano anche i laghi, era l’unico ritrovo per la comunità di Croce Valanidi. Quindi c’è questo malcontento, dopo che è stata fatta qui la discarica, a distanza di 30 anni ci ritroviamo il degrado di queste scelte politiche che sono stati fatti negli anni da diverse amministrazioni”.

Qui di seguito, poi, altre due interviste: una al cittadino Demetrio Gozzi e una alla guardia ecozoofila Concetta Papaianni.