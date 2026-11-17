Prima erano i “lager”, le “deportazioni”, il razzismo e i paragoni con le pagine più buie della storia europea. Oggi, invece, cinque Paesi dell’Unione europea, compresi governi guidati o sostenuti da forze politiche di centrosinistra, decidono di puntare su un modello che presenta importanti analogie con quello italiano. Germania, Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Grecia hanno annunciato, insieme al Ruanda, l’avvio di un progetto per realizzare un centro destinato ai migranti che non hanno più diritto a rimanere nell’Unione Europea. Una struttura esterna ai confini comunitari, nella quale trasferire persone destinatarie di provvedimenti di rimpatrio, nell’ambito di una strategia che punta a rendere più efficace il contrasto all’immigrazione irregolare. Il progetto, ancora in fase di definizione e non operativo, dovrebbe concretizzarsi nel 2027. E inevitabilmente riporta alla memoria quanto accaduto in Italia, quando la decisione del governo di Giorgia Meloni di realizzare centri per migranti in Albania provocò una delle polemiche politiche più accese degli ultimi anni. La domanda, volutamente provocatoria, nasce proprio da questo confronto: se trasferire migranti in strutture situate fuori dall’Unione europea era stato associato da alcuni oppositori italiani ai lager, come giudicare oggi un’iniziativa che vede protagonisti anche i socialdemocratici europei?

Dall’Albania al Ruanda: la nuova strategia europea sui migranti

L’iniziativa annunciata a Vienna prevede la realizzazione in Ruanda di un cosiddetto “return hub”, un centro destinato a ospitare persone che hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio e che non hanno più titolo per soggiornare nei Paesi europei interessati. L’obiettivo è affrontare una delle maggiori difficoltà delle politiche migratorie comunitarie: l’esecuzione dei rimpatri nei casi in cui il ritorno nel Paese d’origine non possa essere realizzato. Secondo il progetto, le persone interessate potrebbero essere trasferite in Ruanda sulla base di specifici accordi, con la possibilità di una successiva permanenza nel Paese africano o di un ritorno verso il proprio Stato di provenienza. I governi promotori intendono utilizzare il nuovo quadro europeo sui rimpatri, che contempla la possibilità di accordi con Paesi terzi nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. L’accordo operativo deve ancora essere definito e i primi trasferimenti sono previsti nel 2027, mentre il progetto pilota dovrebbe partire con una capacità limitata, nell’ordine di un centinaio di persone.

Le analogie con il modello Italia-Albania sono evidenti sul piano dell’impostazione generale, anche se presentano delle differenze. Il protocollo firmato dal governo Meloni con Tirana nel novembre 2023 ha previsto la realizzazione di strutture in territorio albanese sottoposte alla giurisdizione italiana, inizialmente destinate anche alla gestione accelerata di alcune domande d’asilo. Successivamente, nel marzo 2025, il governo italiano ne ha ampliato l’utilizzo ai migranti già destinatari di provvedimenti di espulsione, avvicinandone la funzione a quella dei centri per i rimpatri. Il progetto ruandese riguarda invece principalmente persone la cui richiesta di protezione è stata respinta definitivamente e contempla un possibile trasferimento in uno Stato terzo senza il medesimo regime di giurisdizione italiana previsto in Albania. Non sono dunque iniziative identiche, ma condividono un principio politico fondamentale: la gestione di una parte delle procedure migratorie e dei rimpatri attraverso strutture collocate fuori dal territorio dell’Unione europea.

Quando Meloni veniva contestata per i centri in Albania: le accuse e il paragone con i lager

Per comprendere il significato politico della nuova iniziativa europea bisogna tornare all’ottobre 2024, quando l’entrata in funzione dei centri italiani in Albania provocò fortissime contestazioni. Le opposizioni denunciarono i costi dell’operazione, i problemi legati alla tutela dei diritti fondamentali e la possibilità che i trasferimenti compromettessero le garanzie riconosciute ai richiedenti asilo. Non mancarono accuse di disumanità e riferimenti alle deportazioni, mentre il dibattito raggiunse toni particolarmente aspri dopo una visita parlamentare alla struttura di Gjader. Il deputato e segretario di +Europa Riccardo Magi utilizzò un paragone destinato a suscitare grande clamore, dichiarando che il centro aveva “tutte le sembianze di un lager”. Un’espressione che richiamava inevitabilmente nell’immaginario collettivo i campi di concentramento del Novecento e le atrocità del nazismo.

Ma una cosa è discutere costi, legalità, efficacia e condizioni di trattenimento; un’altra è considerare di per sé autoritaria o razzista qualsiasi politica che preveda centri per migranti fuori dai confini nazionali. Ed è su questo secondo punto che la decisione dei cinque Paesi europei rende il confronto particolarmente significativo.

La sorpresa politica: tra i promotori del progetto Ruanda ci sono anche i socialdemocratici

Il dato forse più interessante riguarda la composizione dei governi coinvolti nell’iniziativa. Non si tratta di cinque esecutivi di estrema destra, né di un’alleanza politica omogenea riconducibile al conservatorismo europeo. La Germania è governata dal cancelliere Friedrich Merz, esponente della CDU, alla guida di una coalizione tra i conservatori di CDU-CSU e i socialdemocratici della SPD. In Austria il cancelliere Christian Stocker guida un esecutivo sostenuto dal Partito Popolare austriaco, dai socialdemocratici della SPÖ e dai liberali di NEOS. I Paesi Bassi sono guidati da Rob Jetten, esponente del partito centrista e liberale D66, insieme a VVD e CDA in una coalizione di minoranza. La Grecia ha un governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis, espressione di Nuova Democrazia. Ma il caso politicamente più emblematico è quello della Danimarca, dove il primo ministro Mette Frederiksen appartiene al Partito Socialdemocratico e guida una coalizione che comprende anche forze progressiste, moderate e social-liberali.

Mette Frederiksen non è una leader della destra radicale: è una socialdemocratica. Eppure da anni sostiene una linea restrittiva sull’immigrazione, fondata sulla riduzione degli ingressi irregolari e sul rafforzamento delle procedure di rimpatrio. La partecipazione danese al progetto Ruanda dimostra quanto il tema abbia superato le tradizionali divisioni ideologiche tra destra e sinistra e significa che anche forze politiche storicamente appartenenti alla tradizione progressista ritengono necessario rafforzare gli strumenti per contrastare l’immigrazione irregolare. Un elemento che rende meno convincente qualsiasi tentativo di classificare automaticamente queste politiche attraverso le sole categorie del fascismo e dell’antifascismo.

Ma contrastare l’immigrazione irregolare è davvero razzismo?

È questa la riflessione che il confronto tra Italia, Albania e Ruanda inevitabilmente solleva. Il contrasto all’immigrazione irregolare, considerato in sé, non equivale a razzismo o fascismo. Tutti gli Stati democratici dispongono di norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno degli stranieri, prevedono procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e stabiliscono le condizioni nelle quali una persona può essere destinataria di un provvedimento di rimpatrio. La stessa Unione europea, attraverso le proprie istituzioni, ha rafforzato il quadro normativo sui rimpatri, riconoscendo la necessità di rendere più efficaci i provvedimenti adottati nei confronti di chi non ha diritto a rimanere sul territorio comunitario. Far rispettare queste regole è una funzione ordinaria dello Stato democratico, non una caratteristica esclusiva dei governi conservatori. Naturalmente, il giudizio sulle singole misure dipende da come vengono applicate: il rispetto della dignità umana, il diritto d’asilo, le garanzie giurisdizionali e il divieto di respingere persone verso Paesi nei quali rischiano persecuzioni o trattamenti disumani restano obblighi fondamentali.

Da Meloni ai socialdemocratici europei: il dibattito sull’immigrazione è cambiato

Al di là delle differenze operative, il dato politico emerso è difficilmente ignorabile. La gestione dei rimpatri attraverso centri situati fuori dall’Unione europea non è più un’ipotesi sostenuta soltanto dall’Italia di Giorgia Meloni o da esponenti della destra europea. È una soluzione alla quale stanno lavorando governi di orientamento differente, compresi quelli nei quali siedono partiti socialdemocratici. Un cambiamento che dimostra che il principio dell’esternalizzazione di alcune procedure migratorie è entrato stabilmente nel confronto politico europeo, superando almeno in parte le tradizionali contrapposizioni ideologiche.

Ed è proprio qui che torna la domanda iniziale: se ieri un centro per migranti fuori dai confini dell’Unione europea veniva paragonato da alcuni esponenti politici a un lager, come interpretare oggi la scelta di cinque governi europei, alcuni dei quali guidati o sostenuti da socialdemocratici, di perseguire una soluzione che condivide lo stesso principio di esternalizzazione? La risposta non può essere che tutti siano diventati improvvisamente nazisti, né che ogni critica del passato fosse necessariamente sbagliata. Piuttosto, il confronto mostra quanto sia importante distinguere il merito delle politiche migratorie dalle etichette ideologiche. Un governo può perseguire una linea rigorosa sull’immigrazione senza per questo essere fascista o razzista. La vera sfida per l’Europa, dunque, è costruire un sistema capace di garantire ingressi regolari, protezione a chi ne ha diritto, rimpatri effettivi per chi non può rimanere e sicurezza per le comunità, mantenendo il rispetto della persona al centro dell’azione pubblica.