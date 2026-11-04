Celebrazioni 4 novembre, Piccolo: “da Seminara messaggio contro la guerra e il riarmo” | INTERVISTE

A Seminara, la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata con una grande partecipazione della comunità locale, coinvolgendo attivamente anche i giovani e le scuole. L’evento, promosso dal sindaco Giovanni Piccolo e dall’amministrazione comunale, ha unito cittadini, carabinieri e associazioni di volontariato sotto il segno della memoria e della riflessione. La cerimonia ha voluto commemorare il sacrificio dei soldati caduti, trasformandosi al contempo in un fervente manifesto pacifista.

Durante l’incontro è emerso con forza il rifiuto totale della guerra e del riarmo, contrapponendo a tali politiche i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della solidarietà. L’amministrazione ha ribadito l’importanza di educare le nuove generazioni alla pace, considerando tale impegno civile una priorità politica essenziale per costruire un futuro migliore. Di seguito il servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.